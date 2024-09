Sommermelodien: Open-Air in Klosterlechfeld

Vor der imposanten Kulisse der Kloster- und Wallfahrtskirche „Maria Hilf“ am Franziskanerplatz gibt es am Samstag, 14. September ab 19 Uhr wieder einen ganz besonderen Musikabend zum Genießen. Das Lech-Wertach-Orchester unter der Leitung von Wolfgang Scherer bietet ein Open-Air-Konzert der Extraklasse unter dem Motto „Sommermelodien“.

Ensemble mit 40 prämierten Musikern

Bürgermeister Rudolf Schneider ist froh und stolz darüber, dass dieses hochkarätige Ensemble mit 40 wettbewerbsprämierten Musikerinnen und Musikern aus dem Augsburger Land, Schwaben und Oberbayern jedes Jahr in Klosterlechfeld Station macht. Das im Jahre 2012 vom Bundesverdienstkreuzträger Wolfgang Scherer gegründete Orchester begeistert weit über das Augsburger Land hinaus bei zahlreichen Konzerten. In Klosterlechfeld sind heimische, aber überregional bekannte Gesangssolisten wie Angelina Schneider aus Schwabmünchen, Luisa Mayr aus Langerringen und Denise Ihler aus Stadbergen mit Musical- und Filmtiteln zu hören. Robert Altheimer, die Posaunisten Matthias Göllner und Simon Reichert aus Bobingen, der Schlagzeuger Johannes aus Augsburg, Christian Linke, Tuba (Sonthofen) und Dr. Michael Günther, Violoncello (Innsbruck), sind Stammmusiker im Lech-Wertach-Orchester. Außergewöhnliche Karrieren starteten bereits Nico Weber, Trompete (Königsbrunn-München), der den Augsburger Kunstförderpreis erhielt, sowie Theo Kollross, Jazzpianist (Kurt-Maas-Jazz-Award), Lea Poljak, Konzertmeisterin des Akademischen Orchesters Augsburg und Antonia Mayr (Orchesterakademie der Bayerischen Staatsoper „Attacca“). Die Konzertmeisterinnen der Wiener Musikhochschule, Lisa-Maria Günther und der Solopianist Markus Göppel (Schwabmünchen), Anna Schilling mit Klarinette (Ulm) und viele andere brillieren als Solisten in von Felix Linsmeier (Kassel) extra für das Orchester konzipierten Arrangements.

Das gibt es beim Konzert zu hören

So erklingen Hits der 60er-Jahre, das Traumkonzert von Werner Tautz, James-Bond-Titel wie Skyfall und „For your eyes only“, die Titelmelodie aus Batman, ein Medley aus dem Dschungelbuch, sowie Melodien von Johann Strauß und Bert Kaempfert, aber auch virtuos-fetzige Salonstücke und Pusztaklänge. Monika Scherer moderiert launig-kompetent den unterhaltsamen Melodienreigen. Der Orchesterleiter Wolfgang Scherer erhält 2024 den Kunstpreis des Landkreises Augsburg.

Hier gibt es Karte für das Konzert

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro gibt es im Vorverkauf im Rathaus Klosterlechfeld (Telefon 08232/ 2343). An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro. Für Verpflegung und Getränke sorgen Vereine und der Kindergarten. Einlass ist ab 19 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr und findet auf jeden Fall statt. Sollte das Wetter schlecht sein, wird es in die Turnhalle der Grundschule verlegt.