02.12.2019

Artur Pfitzner behält die Ruhe und sichert den Sieg

Die Singoldschützen Großaitingen holen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga

Von Manfred Stahl

Wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Bundesliga Süd holte gestern die erste Luftpistolenmannschaft der Singoldschützen Großaitingen in Hitzhofen im Landkreis Eichstätt. Sowohl gegen die SG Ebersdorf als auch gegen den gastgebenden SV Hitzhofen-Oberzell kamen die Großaitinger jeweils zu einem knappen 3:2-Erfolg und machten dadurch zwei vielleicht schon vorentscheidende Schritte in Richtung Klassenerhalt. Mit nun 8:10 Punkten können sie dem letzten Wettkampftag im Januar beruhigt entgegenblicken, denn der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt nun schon vier Punkte.

Singold Großaitingen – SG Ebersdorf 3:2 Punkte. – Nichts für schwache Nerven war das Match der Großaitinger gegen die SG Ebersdorf. Lange sah es so aus, dass die Großaitinger den Wettkampf verliren sollten, denn sie starteten zum Teil sehr schlecht und gerieten dadurch früh ins Hintertreffen. Ganz besonders schlecht ging es für Mannschaftsführer Artur Pfitzner los, denn er kam in der ersten Zehnerserie nicht über 85 Ringe hinaus. Er behielt jedoch die Ruhe, steigerte sich über 91 in der zweiten Serie auf 96 Ringe in der dritten Serie und gewann nach 91 Ringen in der vierten Serie noch mit 363:358 Ringen gegen Jan Wagner.

Die beiden anderen Punkte holten Alexander Leuchtle und Ralf Wieler. Alexander Leuchtle besiegte an Position eins Waldemar Penner recht sicher mit 370:367 Ringen, obwohl er in der letzten Zehnerserie nicht mehr über 90 Ringe hinauskam.

Ralf Wieler legte im Duell Torsten Spickmann schnell 369 Ringe vor und musste dann zusehen, wie sein Gegner Ring um Ring aufholte, am Ende aber dann nicht über 368 Ringe hinauskam. Florian Gollinger startete gegen Benjamin Gräf mit 94 Ringen zwar gut, verlor aber dann den Faden und unterlag am Ende deutlich mit 364:378 Ringen. Wilhelm Hämmerle lag gegen Julian Gaiser von Anfang zurück und unterlag am Ende trotz starker Schlussphase mit 3660:370 Ringen.

SV Hitzhofen-Oberzell – Singold Großaitingen 2:3 Punkte. – Auch im zweiten Match gegen den gastgebenden SV Hitzhofen-Oberzell sah es zunächst nicht unbedingt nach einem Großaitinger Sieg aus. Letztlich reichte es aber mit großem Kampfgeist erneut zu einem knappen Erfolg, der im Abstiegskampf Gold wert sein könnte. Den klarsten Sieg für die Großaitinger holte Mannschaftsführer Artur Pfitzner. Er ließ gegen Lisa Schnaidt von Anfang an nichts anbrennen und gewann ganz sicher mit 364:355 Ringen.

Mit Laura Schnaidt bekam es Ralf Wieler zu tun. Er machte es wieder einmal spannend. Nachdem er in der letzten Zehnerserie nur noch 83 Ringe schaffte, hätte er den sicheren Sieg fast noch aus der Hand gegeben und gewann nur knapp mit 357:356 Ringen. Florian Gollinger lag gegen Andrea Heckner zunächst klar hinten, drehte die Begegnung dann aber in der dritten Serie mit 96:84 und gewann am Ende mit 370:365 Ringen.

Wilhelm Hämmerle führte dagegen gegen Bernd Göltl zunächst ganz klar, um dann noch mit 364:366 unglücklich zu verlieren.

Chancenlos war dagegen im Spitzenduell Alexander Leuchtle. Er verlor gegen den bärenstarken Paul Fröhlich mit 367:379 Ringen.

Themen folgen