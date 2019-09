vor 21 Min.

Aufholjagd wird nicht belohnt

Das Zweitliga-Team des SSV Bobingen schrammt knapp an einem Punktgewinn vorbei

Eine ganz knappe Niederlage gegen den KC Kipfenberg mussten die Zweitliga-Kegler des SSV Bobingen hinnehmen. Spieler und Zuschauer schauten gebannt auf die elektronische Anzeige der Kegelbahn, bis der letzte Wurf gezählt war, um dann zu registrieren, dass der KC Kipfenberg um drei Holz den Gastgeber aus Bobingen geschlagen hatte. Der Jubel bei den Gästen war ebenso groß wie die Enttäuschung bei der Heimmannschaft.

Marius Bäurle zeigte in der Startpaarung ansteigende Form und holte mit starken 630:590 Holz den erste Punkt für den Gastgeber. Daniel Seidel war in seinem ersten Heimspiel eine gewisse Nervosität anzumerken und er musste seinen Punkt mit 542:586 Holz an seinen Kontrahenten abgeben.

Damit war eine der Stärken des SSV aus der vorigen Saison gebrochen, mit zwei Auftaktpunkten den Gegner unter Druck zu setzen. Ronald Endraß (nach Fuss-Operation noch im Aufbau) musste trotz Holzgleichheit (572:572 Holz) nach 1:3 Spielpunkten seinen Punkt abgeben und Matthias Arnold verlor sein Spiel mit 560:587 Holz.

1:3 Mannschaftspunkte und 31 Holz Rückstand waren eine denkbar schlechte Ausgangsposition für die Schlusspaarung der Siedler, und wenige im Heimlager glaubten noch an ein spannendes Finale. Julian Bäurle spielte beherzt, wurde aber in manchen Phasen durch den Druck des Gewinnen-Müssens gebremst und musste seinen Punkt um zehn Holz (581:591 Holz) an seinen wenig älteren Gegenspieler Fabian Lange abgeben. Damit war klar, dass dem SSV maximal ein Punkt aus der Begegnung bleiben würde.

Bernd Herrmann verschlief den ersten Durchgang (127 Holz), legte dann aber drei bahnrekord-verdächtige Bahnen hin (182,180,167 Holz). Er gewann seinen Mannschaftspunkt souverän und musste dann zusehen, wie der stärkste Kipfenberger Michael Niefenecker mit den letzten beiden Würfen (9,8 Holz) die Hoffnungen der SSV-Spieler und Fans auf ein Unentschieden zunichtemachte. Mit 656:617 Holz zeigten diese beiden auch das spannendste Duell des Tages.

Doch den Bobingern bleibt keine Zeit, dem Punkt nachzutrauern, denn bereits am kommenden Samstag kommt es um 14.30 Uhr zum nächsten Heimspiel der KSV Hölzlebruck. Ein Heimsieg wäre vonnöten, um einen misslungenen Saisonstart zu verhindern.

Besser machte es die Bezirksoberliga-Mannschaft des SSV, die gegen den KC Kipfenberg 2 antrat. Mit 6:2 Mannschaftspunkten und 3459:3398 Holz blieben beide Punkte in Bobingen. Mit 623 Holz war Wolfgang Bobinger der erfolgreichste SSV-Spieler.

Zwei Punkte brachte auch die dritte Mannschaft des SSV von Obermeitingen 2 mit. 3050:2924 Holz und 6:2 Mannschaftspunkte lautete das Ergebnis. Stephan Müller mit 548 Holz war bester Siedler- Kegler.

Eine weitere Niederlage musste die vierte Mannschaft des SSV Bobingen zu Hause gegen Haunstetten 1 hinnehmen. 1956:1908 Holz bei 4:2 Mannschaftspunkten zugunsten der Gäste lautete am Ende das Ergebnis. Bester Kegler beim SSV Bobingen war Armin Scholz mit 504 Holz. (SZ)

