Auftakt in der Oberliga ist geglückt

Die Damen des SSV Bobingen bezwingen überraschend die Langweider Konkurrenz

Im ersten Spiel der Vorrunde in der Oberliga empfingen die Damen vom SSV Bobingen den Lokalrivalen vom TTC Langweid II. Monatelang war nicht klar, ob und wie die neue Saison bestritten wird, dementsprechend schwertaten sich die Damen im Vorfeld, sich zur Saisonvorbereitung zu motivieren.

Schließlich wurde vor zwei Wochen vom Deutschen Tischtennisbund beschlossen, die Punktrunde regulär zu starten, allerdings werden die Spiele der Oberliga ohne Doppel ausgetragen, dafür alle Einzel ausgespielt. Somit hat jeder Spieler drei Einzel. Mit nur wenig Training rechneten sich die Damen vom SSV Bobingen wenig Chancen gegen Langweid aus, die in der Vergangenheit gegen den SSV meist in Bestaufstellung antraten. Umso überraschender war es für die Bobinger, dass Langweid sogar mit einer Ersatzspielerin auflief. Wie in der letzten Saison war Patricia Heiß Punktegarantin, sie gewann alle drei Einzel souverän. Auch Melanie Heiß zeigte eine gute Leistung gegen die Abwehrspielerinnen von Langweid und steuerte drei Punkte bei. Dabei bezwang sie mit Barbara Seiler sogar die gegnerische Nummer eins. Julia Idzko tat sich noch etwas schwer und gewann lediglich ihr Spiel gegen die Nummer vier von Langweid, ebenso wie Michaela Geiger. Damit war der erste Sieg für die Bobinger Damen perfekt, und der Endstand lautete 8:4. (SZ)

Am kommenden Samstag ist der SSV Bobingen zu Gast beim Aufsteiger TSV Lauf.

