24.10.2020

Bobinger sind zuversichtlich und voll motiviert

Bobingens Trainer Marco Di Santo weiß, Bad Grönenbach ist ein hartes Pflaster. Trotzdem will er drei Punkte holen.

Der TSV will im Nachholspiel in Bad Grönenbach die ersten drei Punkte holen

Zum Auftakt waren die Verantwortlichen des TSV Bobingen nicht vollends zufrieden. Sowohl Trainer Marco Di Santo als auch Kapitän Christopher Detke hatten sich kritisch über die eigene Leistung geäußert. Vor allem im Spiel nach vorne leisteten sich die Bobinger beim 1:1 gegen Ottobeuren zu viele Fehler. Ähnlich sah es auch Mittelfeldtraktor Hüseyin Tomakin, der in den vergangenen Wochen zum Stammpersonal zählte und gegen Ottobeuren 90 Minuten absolvierte. Der 23 Jahre alte Tomakin erklärt, was im Spiel (Samstag, 15 Uhr) gegen den Tabellendritten TV Bad Grönenbach besser werden sollte: „Wir müssen uns wieder mehr klare Torchancen erspielen und scharf aufs Toreschießen sein.“

Im Nachholspiel im Unterallgäu soll das Offensivspiel wiederbelebt werden und so die ersten drei Punkte in diesem Jahr eingefahren werden. Dass das kein leichtes Unterfangen sein wird, zeigt zum einen der Blick auf die Tabelle: Bad Grönenbach steht mit 43 Zählern derzeit auf Rang drei.

Zum anderen erinnern sich die Bobinger wohl nur ungern an die 0:2-Niederlage aus dem Hinspiel zurück. Im Vorjahr verloren die Hochsträßer sogar noch deutlicher mit 0:3 im Unterallgäu. „Grönenbach war bisher immer ein hartes Pflaster. Genauso ein Spiel erwarte ich nun auch wieder“, sagt Tomakin.

Die Unterallgäuer stellen mit Igor Klein (13 Tore, zwölf Vorlagen) einen der Topscorer der Liga und können sich üblicherweise auch auf ihren Kapitän Dennis Wassermann (elf Tore, fünf Vorlagen) verlassen. Davon will sich Hüseyin Tomakin genauso wenig beeindrucken lassen, wie von der aktuell ungewissen Corona-Situation: „Ich gehe immer zuversichtlich in die Trainingswoche, und mit dieser Zuversicht und ganz viel Bock gehen wir auch das Spiel am Samstag an.“ (SZ)

