CSU sammelt geschichtliche Eindrücke

Königsbrunn Zum Familienausflug des Königsbrunner CSU-Ortsverbands organisierten Erwin Gruber und Norbert Schwalber eine eindrucksvolle kulturelle Busrundreise nach Neuburg/Donau, Bergen und Spindeltal. In Neuburg erwartete die Besucher eine interessante Stadtführung durch die Oberstadt. Einen Einblick in die Historie der Herzöge gab es in den Schlossgrotten und im Schlosshof mit den einzigartigen Sgraffitobildern unter anderem von Herzog Ottheinrich, der die Geschichte am Anfang des 16. Jahrhundert rund um Neuburg prägte. Nach einem Kurzbesuch in der Hofkirche ging es in die Staatliche Bibliothek mit bis zu 1000 Jahre alten und wertvollen Büchern.

In der Rokokokirche Heilig Kreuz in Bergen gab Prälat Kaspar einen Einblick in die lange Geschichte der Wallfahrtskirche und zeigte die einmalige, noch aus der romanischen Zeit stammende Krypta. Immerhin werden die Anfänge dieser Kirche in das 12. Jahrhundert datiert. Weiter ging es ins Spindeltal zur Wallfahrtskirche Maria im Spindeltal. Die jetzige Ruinenkirche hatte im Streit zwischen zwei Bistümern das Nachsehen und verfiel zusehends, bis sie vor 25 Jahren wiederentdeckt und für Gottesdienste hergerichtet wurde. Norbert Schwalber erzählte allen die eindrucksvolle Geschichte rund um dieses Gotteshaus.

In Rain am Lech ließen die Ausflügler den Tag ausklingen. Einige nahmen auch die Gelegenheit wahr, in den Parkanlagen zu flanieren. Während der Rückfahrt bedankte sich Ortsvorsitzender Maximilian Wellner bei den Organisatoren und wies auf die nächste Veranstaltung „Cultus und Culinarius“ am 22. November hin. (AZ)

