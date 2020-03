03.03.2020

Das Saisonziel wird locker erreicht

Tell Tronetshofen/Willmatshofen schließt die Saison in der Schwabenliga Luftgewehr mit einem Sieg ab

Von Manfred Stahl

Einen gelungenen Schlusspunkt hinter eine insgesamt zufriedenstellende Saison haben die Tell-Schützen Tronetshofen/Willmatshofen in der Gruppe Nord der Luftgewehr-Schwabenliga gesetzt. Zwar unterlagen sie am letzten Wettkampftag im nordschwäbischen Bäumenheim zunächst dem an letzter Stelle stehenden und zum Abstieg verurteilten Gastgeber unerwartet mit 2:3 Punkten, doch im abschließenden Match feierten sie gegen den zweiten Absteiger, die BSG Offingen II, trotz großer Personalprobleme noch einen souveränen 4:1-Erfolg.

Im Abschlussklassement belegen die Tronetshofer, die mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gegangen waren, mit 14:14 Punkten den guten fünften Platz. Das Saisonziel wurde damit bei zehn Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze locker erreicht.

Zwar wäre mit etwas Glück und etwas weniger Personalproblemen auch mehr als Platz fünf möglich gewesen, doch die Tronetshofer sind sehr zufrieden. „Wir sind angesichts des problemlos geschafften Klassenerhaltes und der guten Platzierung sehr zufrieden. Die Saison war sehr spannend, denn bis auf den souveränen Meister Wechingen schossen alle Teams auf ziemlich gleichem Niveau“, erklärte Teammanager Alessandro Carapezza im Rückblick auf die absolvierten 14 Wettkämpfe im schwäbischen Oberhaus.

VSG Asbach-Bäumenheim – Tell Tronetshofen/Willmatshofen 3:2 Punkte. – Eine trotz großer Personalprobleme völlig unnötige Niederlage kassierten die Tronetshofer gegen die als Absteiger feststehenden Bäumenheimer. Punkten konnten gegen schwache Gegner nur Simone Ziegelmeier (363:355 gegen Stefan Bächer) und Jens Kalatschek (371:353 gegen Iris Harlacher). Unter ihren Möglichkeiten blieben Manuela Haugg (384:388 gegen Sonja Hintermeier), Sabrina Vanek (378:384 gegen Alexander Rettinger) und auch Sandra Kleber (372:375 gegen Sabrina Ziegelmeier).

Tell Tronetshofen/Willmatshofen – BSG Offingen II 4:1 Punkte. – Gegen die ebenfalls zum abstieg verurteilten Offinger ließen die Tell-Schützen nichts anbrennen und gewannen souverän. Die einzige Niederlage kassierte Sabrina Vanek (381:385 gegen Hermann Hins). Während Jens Kalatschek gegen Matthias Stoll nach einem 367:367 erst im stechen mit 10:7 gewann, siegten Manuela Haugg (389:381 gegen Katja Hins), Sandra Kleber (381:377 gegen Armin Pfäffle) und Tobias Niesner (375:360 gegen Jürgen Kohlhepp) jeweils sicher.

