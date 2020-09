vor 34 Min.

Der EHC Königsbrunn geht mit neuem Gesicht in den Endspurt

Für den EHC Königsbrunn stehen die letzten beiden Testspiele an. Ein estnischer Nationalstürmer kommt.

Vor dem Saisonstart der Eishockey-Bayernliga am 2. Oktober testet der EHC Königsbrunn noch gegen zwei altbekannte Gegner. Am heutigen Freitag geht es zunächst nach Kempten. Dort treffen die Königsbrunner ab 19.30 Uhr auf die „Sharks“, ehe dann am Sonntag ab 18 Uhr auswärts das Spiel gegen die „Eisbären“ aus Burgau folgt.

Am Sonntag testete der EHC gegen den ESC Kempten. Im Heimspiel hatte Königsbrunn mit einem verdienten 4:2-Sieg das bessere Ende für sich. Nach einer sehr deutlichen 1:6-Niederlage gegen den TEV Miesbach brennen die „Sharks“ nun auf Revanche für das Hinspiel und wollen sich vor eigenen Publikum verbessert präsentieren. Wer gegen den EHC im Aufgebot steht, ist noch unklar, zumindest Neuzugang Max Schmidle durfte zuletzt schon einmal für die Sharks auflaufen. Der 35-jährige Kaufbeurer spielte in der vergangenen Saison für seinen Heimatverein in der DEL 2 und kam dort in 50 Spielen auf zwölf Treffer und 15 Vorlagen. Gegen Miesbach erzielte er das einzige Tor und dürfte auch die Königsbrunner Abwehr auf eine harte Probe stellen. In der Defensive der „Sharks“ wird wohl wieder der 27-jährige Finne Roni Rukajärvi antreten, der erst am Sonntag nach Kempten zurückkehrte und den Kader der Allgäuer mit seiner Erfahrung als Profi weiter aufwertet.

Ein neuer Stürmer kommt aus Estland

Sonntags folgt dann die Generalprobe gegen den Landesligisten ESV Burgau. Die Eisbären bestritten bis jetzt nur ein Testspiel zuhause gegen den ESC Haßfurt, der ebenfalls in der Landesliga, allerdings in einer anderen Gruppe, antritt. In der Partie hatten die Gastgeber knapp die Nase vorn und konnten am Ende in der Overtime mit 6:5 gewinnen. Im Kader des ESV finden sich viele Spieler, die schon die Königsbrunner Farben trugen.

Um weiterhin in der Bayernliga zu bleiben, haben sich die Königsbrunner mit einem 23-jährigen Stürmer aus Estland verstärkt. Der in Tallinn geborene Daniil Fursa ist ein vielversprechendes Talent, dass es bis in die Nationalmannschaft seines Landes geschafft hat.

Zuletzt spielte er in der Regionalliga Nord beim HSV, wo er in gerade einmal elf Spielen 31 Punkte erreichte. Bei den ersten Eistrainings konnte er die Königsbrunner gleich überzeugen und wird ab sofort für den EHC spielen. EHC-Vorsitzender Tim Bertele ist schon gespannt, wie sich der stark verjüngte Kader schlagen wird: „Am Wochenende stehen unsere letzten beiden Tests an, bevor es dann am 2. Oktober mit dem ersten Punktrundenspiel endlich losgeht. Ich freue mich, dass wir uns kurzfristig noch auf der Ausländer-Position verstärken konnten. Wir haben Daniil bereits vor vier Wochen in unseren Trainings getestet. Er hat uns sowohl sportlich als auch menschlich vollends überzeugt, so dass wir uns sicher sind, dass er eine Bereicherung für unser Spiel ist.“ (SZ)

Themen folgen