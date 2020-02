vor 39 Min.

Der Großkampftag fällt etwas kleiner aus

Bei der Luftgewehr-Gaumeisterschaft gehen viele gemeldete Schützen nicht an den Start. Das hat Folgen

Von Manfred Stahl

Etwas kleiner als gedacht, fiel der Großkampftag der Luftgewehrschützen bei der Gaumeisterschaft am Samstag in Großaitingen aus, denn mehr als 30 der gemeldeten 182 Schützen gingen auf der Anlage der gastgebenden Singoldschützen nicht an den Start.

Eine ganze Reihe von Schützinnen und Schützen musste krankheitsbedingt passen, unter ihnen auch die Topfavoritin bei den Frauen, Manuela Haugg von den Tell-Schützen Tronetshofen/Willmatshofen. Es gab aber auch Schützen, die unentschuldigt nicht in Großaitingen erschienen. Alle Schützen, die nicht am Start waren, wissen eines schon sicher: Ein Start bei der schwäbischen oder bayerischen Meisterschaft ist für sie heuer nicht möglich, denn die Grundvoraussetzung dafür ist die Teilnahme an der Gaumeisterschaft.

Das ausgedünnte Starterfeld sorgte nicht nur dafür, dass zum Teil einige Schießstände leer blieben, sondern wirkte sich auch auf das sportliche Geschehen aus.

Zum einen sank dadurch in einigen das sportliche Niveau, zum anderen gab es aufgrund des Fehlens des einen oder anderen Favoriten auch überraschende Sieger.

So konnten es Brigitte Hämmerle und Sarah Pfänder vom Schützenverein Fortuna Klimmach kaum glauben, dass sie mit Leistungen (378 und 372 Ringe), mit denen sie deutlich unter ihren Möglichkeiten blieben, am Ende die Plätze eins und zwei in der Altersklasse I der Frauen belegten.

Obwohl einige Spitzenschützen nicht am Start waren, gab es auch einige herausragende Leistungen auf sportlich höchstem Niveau. So erzielte der frühere Großaitinger Bundesligaschütze Dominik Mayer 394 (99/98/98/99) von 400 möglichen Ringen und gewann damit die Konkurrenz der Altersklasse I der Männer ganz überlegen vor seinem jungen Vereinskollegen Simon Mayer (388) und dem Reinhartshauser Florian Drexel (386).

Bärenstark präsentierte sich auch Dominik Mayers Vereinskollegin Barbara Bleicher. Sie erzielte 393 (99/99/99/96) von 400 möglichen Ringen und gewann damit ganz überlegen den Wettbewerb der Altersklasse II der Frauen vor Michaela Müller von den Altschützen Mickhausen, die auf 377 Ringe kam.

Bei den Nachwuchsschützen gab es nur wenige Topergebnisse. Hoffnung für die Zukunft machen in erster Linie die guten Ergebnisse und hohen Starterzahlen bei den jüngsten Schützen in der Schülerklasse. An beiden Aspekten lässt sich ablesen, dass in einigen Vereinen wieder mehr Wert auf die Nachwuchsarbeit gelegt wird wie noch vor einigen Jahren.

Nachdenklich stimmen dagegen die eher mäßigen Leistungen und rückläufigen Starterzahlen in der Jugendklasse und bei den Junioren/Juniorinnen.

Folgende Schützen und Teams sicherten sich am Samstag in Großaitingen mit dem Luftgewehr die Gaumeistertitel:

Einzelwettbewerbe

Männer, Altersklasse I Dominik Mayer (Singold Großaitingen) 394 Ringe. – Altersklasse II Michael Holzmann (Singold Großaitingen) 388. – Altersklasse III Jürgen Fischer ( Untermeitingen) 377. – Altersklasse IV Ludwig Wessinger (Singold Großaitingen) 370.

Frauen, Altersklasse I Brigitte Hämmerle (Fortuna Klimmach) 378. – Altersklasse II Barbara Bleicher (Singold Großaitingen) 393. – Altersklasse III Claudia Mayer (Hubertus Langerringen) 375.

Schüler Niklas Hartmann (Singold Großaitingen) 186. – Schülerinnen Lea Fronius (SG 1898 Klosterlechfeld) 183.

Jugend männlich Simon Schormeier (SG 1880 Untermeitingen) 370. – Jugend weiblich Luisa Theresia Kohnheiser (Tell Tronetshofen/Willmatshofen) 356.

Junioren, Altersklasse I Timo Killinger (SG 1880 Untermeitingen) 368. – Altersklasse II Elijah-Kaan Schüßler (SG 1880 Untermeitingen) 376.

Juniorinnen, Altersklasse I Sabina Nerlinger (Auerhahn Reinhartshausen) 378. – Altersklasse II Lena Mayr (Auerhahn Reinhartshausen) 369.

Mannschaftswettbewerbe

Männer, Altersklasse I/II Singold Großaitingen 1170 Ringe (Dominik Mayer 394 Ringe, Michael Holzmann 388, Simon Mayer 388). – Altersklasse III/IV Singold Großaitingen 1072 Ringe (Bernd Wittkop 353, Fridolin Mayr senior 352, Josef Kreittmayr 367)

Frauen, Altersklasse I/II Singold Großaitingen 1126 Ringe (Sabine Mayr 364, Barbara Bleicher 393, Manuela Schaller 369).

Schüler SG 1898 Klosterlechfeld 529 Ringe (Valentino Unterstab 171 Ringe, Lea Fronius 183, Lorena Unterstab 175).

Jugend Tell Tronetshofen/Willmatshofen 1059 Ringe (Martina Franke 352, Victoria Bischoff 351, Luisa Theresia Kohnheiser 356).

Junioren Singold Großaitingen 1019 Ringe (Patrick Vogt 338, Kim Mayer 355, Benno Bischoff 326).

Juniorinnen Auerhahn Reinhartshausen 1122 Ringe (Lena Mayr 369, Sabina Nerlinger 378, Lisa Röderer 372).

