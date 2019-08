00:04 Uhr

Der deutsche Meister kommt aus Königsbrunn

Die männliche A-Jugend des BHC sichert sich den Titel in Nürnberg

Die männliche A-Jugend des BHC Königsbrunn konnte sich bei den deutschen Jugendmeisterschaften im Beachhandball den Titel sichern. Mit einer ganz starken Leistung setzte man sich in Nürnberg im Finale gegen das favorisierte Team aus Münster verdient mit 2:0 Sätzen durch. Auch die weibliche und männliche B-Jugend des BHC zeigten gute Leistungen und landeten jeweils auf dem respektablen siebten Platz.

Mit insgesamt drei Mannschaften hatten sich die Nachwuchshandballer aus der Brunnenstadt für die Endrunde zur deutschen Jugendmeisterschaft im Beachhandball qualifiziert, was allein schon eine tolle Leistung war. Die größten Chancen auf eine Platzierung ganz vorn räumte man den A-Junioren ein, doch großer Favorit war das Juniorteam von Beach & Da Gang aus Münster. Gegen eben diese Mannschaft ging es zum Auftakt in der Vorrunde. Die Königsbrunner boten dem mit einigen Nationalspielern angetretenem Gegner Paroli und gewannen sogar den zweiten Satz. Im Penaltywerfen hatte man aber das Nachsehen, und so musste das zweite Gruppenspiel gegen Spandau unbedingt gewonnen werden. Mit einem überzeugenden 2:0- Erfolg zog man ins Halbfinale ein. Dort traf man am Sonntagmittag auf den SV Anzing. In einer engen und packenden Begegnung setzte man sich etwas glücklich aber nicht unverdient im Penaltywerfen durch.

Wenig überraschend wartete im Finale das Team aus Münster. Die Favoritenrolle war klar verteilt, doch zum Erstaunen der zahlreichen Zuschauer präsentierten sich die Königsbrunner mehr als auf Augenhöhe. Nachdem man – angetrieben von einer starken Abwehr und mit dem in dieser Partie gut haltenden Marc Poedtke im Tor – den ersten Satz knapp für sich entscheiden konnte, war man im zweiten Durchgang das bessere Team, sodass man sich mit einem 2:0-Erfolg den Meistertitel sicherte. Entsprechend groß war der Jubel nach dem Schlusspfiff über diesen Erfolg.

Zusammen mit den A-Junioren feierten auch die Jungs und Mädels der B-Jugenden. Diese hatten ihre Spiele zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Die beiden ganz jungen Mannschaften zeigten ordentliche Leistungen und können stolz auf das Abschneiden sein.

Stolz kann der Verein über den gesamten Auftritt sein. Vor allem dank seiner Leistung im Finale wurde Marc Poedtke zum besten Torhüter des Turniers ausgezeichnet. (SZ)

