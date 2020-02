26.02.2020

Die Siegesserie hält an

Damen aus Kleinaitingen machen großen Schritt Richtung Meisterschaft

Die Volleyball-Damen des FC Kleinaitingen haben mit einem 3:0 gegen den FTM Schwabing einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft in der Bayernliga gemacht. In drei spannenden Sätzen konnte der FCK den großgewachsenen Schwabingerinnen ihr Spiel aufzwingen und durch eine geschlossene Mannschaftsleistung drei wichtige Punkte einheimsen.

In den ersten beiden Sätzen konnte man sich bereits in der Mitte des Satzes einen kleinen Vorsprung heraus spielen und ungefährdet in Führung gehen. Erst im dritten Satz musste die Kleitaitingerinnen von Beginn an einen Fünf-Punkte- Rückstand hinnehmen und sich durch eine gute Abwehrarbeit Punkt für Punkt wieder herankämpfen, ehe man den Sack mit 25:23 zu machen konnte.

Damit ist die Spitzengruppe um den Aufstieg etwas weiter auseinandergezogen worden. An der Spitze mit 41 Punkten liegt der FC Kleinaitingen und durch die jüngste Niederlage etwas abgeschlagen auf dem dritten Tabellenplatz mit 33 Punkten der FTM Schwabing.

Der FSV Marktoffingen I als Zweitplatzierter liegt mit 36 Punkten dazwischen und wird im Kampf um die Meisterschaft nun der härteste Gegner am letzten Spieltag werden.

Die Damen des FC Kleinaitingen können jedoch schon vor dem alles entscheidenden Spitzenspiel die Meisterschaft klar machen, wenn sie die nächsten beiden Spiele gewinnen. „Unser großes Ziel ist es, schon vorher alles in trockenen Tüchern zu haben, um total befreit in das letzte Spiel zu gehen“, sagt Cheftrainer Peter Maiershofer. (SZ)

FC Kleinaitingen: Stefanie Gilg, Elke Kexel, Nicki Mayr, Ria Mayr, Amelie Medele, Antonia Meyer, Luisa Nowotny, Niki Sandru, Krissi Schaffner

