Endlich wieder Zauberer, Tore und Zuschauer in der Kreisklasse

Plus Der erste Spieltag nach Corona verlief vorbildlich und torreich. Ein Spitzenspiel gab es in Hiltenfingen.

Von Marcus Angele

Vor den ersten Spielen am vergangenen Spieltag war es den Verantwortlichen der Gastgeber wahrscheinlich schon etwas flau im Magen. Doch sie hatten alle ihre Hausaufgaben erledigt und das vorgegebene Corona-Konzept wurde von allen gut umgesetzt, und so von den Zuschauern auch akzeptiert. Endlichgab es nach fast neun Monaten Pause wieder etwas sonntägliche Emotion auf dem Sportplatz und dabei auch den ein oder anderen Ballzauberer zu bewundern.

Einer dieser Ballzauberer war der Ex-Bayernligakicker Andreas Rucht aus Hiltenfingen. Als neutraler Besucher schnalzte man schon mit der Zunge, wie er zum Beispiel in einem Guss den Ball athletisch mit der Brust annahm, den Gegner mit einer Täuschung abschüttelte und sofort zum freien Mann weiterspielte.

Aber auch die Routiniers Peter Ziegler und Joachim Schuster aus Schwabegg sind einfach ausgebuffte Spieler, die man immer anspielen kann, die den Ball halten und auch verwerten können, was die beiden mit einem doppelten Dreierpack gegen Wehringen eindrucksvoll bewiesen. Und Königsbrunns Goalgetter Maximilian Schickentanz machte mit zwei Buden ebenfalls da erfolgreich weiter, wo er vor der langen Pause aufhörte.

Spitzenspiel in Hiltenfingen und ein weiteres Derby

Am zweiten Spieltag treffen nun die beiden Relegationsrivalen Hiltenfingen und Inningen bereits am Samstag um 13.30 Uhr im Spitzenspiel aufeinander. Diese Aufgabe wird für den ASV wahrscheinlich deutlich schwieriger als gegen Langenneufnach. Inningen war spielfrei und gewann ein Testspiel gegen Welden mit 3:2. Langenneufnach muss gleich zum nächsten Kracher nach Königsbrunn reisen und auch da stehen die Chancen auf einen Punkt eher suboptimal. Problem bei der Schlögel-Elf ist der sehr überschaubare und teils mit einigen A-Jugendlichen auch unerfahrene Kader. „Es fehlen momentan einfach durch Verletzungen oder Arbeit die Alternativen, gut wären einfach auch drei oder vier Mann mehr“, meinte Sepp Schlögel nachdenklich. Königsbrunn hat dagegen kaum Sorgen und eilt weiter von Sieg zu Sieg. Auf dem Lechfeld empfängt der FC Kleinaitingen den FSV Großaitingen zum Derby. Nach der überzeugenden Leistung in Margertshausen sollte der FSV dem FCK in der derzeitigen Verfassung keine Kopfschmerzen bereiten. Bei Großaitingen ist die Lage dagegen ähnlich prekär wie in Langenneufnach und der direkte Abstieg rückt langsam aber sicher näher.

Ein weiteres Derby gibt es beim SSV Margertshausen, der den TSV Walkertshofen zum Tanz bittet. Für Margertshausen spricht vor allem die Heimstärke, Walkertshofen kann dagegen wieder auf einen kompletten Kader und auf die alten Kämpfertugenden setzen. Der TSV Ustersbach war nach dem Spiel über den zweifelhaften Elfmeter in der Nachspielzeit gegen Fischach sehr sauer. „Doch das hilft alles nichts, jetzt müssen wir den Mund abputzen und gegen Untermeitingen mehr holen“, meinte Co-Trainer Dominik Schubert trotzig. Der SVU sollte sich dort vielleicht die Zehn-Mann-Variante überlegen, denn nach der gelb-roten Karte gegen Dominik Sandner im Spiel gegen Walkertshofen war das Team plötzlich richtig da, kämpfte und holte noch ein verdientes Unentschieden. Komplettiert wird der Spieltag mit der Partie Wehringen gegen Fischach. Die auch mit vielen Ausfällen kämpfenden Wehringer kamen zwar in Schwabegg böse mit 1:6 unter die Räder, zeigten aber phasenweise auch gute Ansätze, auf die Trainer Fabian Britsch aufbauen kann. Gegen Fischach sollte sich vor allem die Abwehr stabiler zeigen, denn da ist mit Dominik Bröll noch so ein abgezockter Stürmer, der auch mal aus dem Nichts einen Treffer erzielen kann.

