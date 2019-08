vor 20 Min.

Erfolg mit letzter Kraft

Am Ende wurde es schmerzhaft, doch die Bobinger halfen sich nicht nur in spielerischer Hinsicht untereinander.

Bobingen stürzt den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter Thalhofen. Mit viel Herz und Leidenschaft holen die ersatzgeschwächten Singoldstädter die maximale Punktzahl aus der Englischen Woche

Den zweiten Dreier in Folge sicherte sich der TSV Bobingen. Vor dem Spiel schien die Ausgangslage klar. Thalhofen reiste ohne Niederlage als Spitzenreiter und Favorit nach Bobingen.

Und so legten die Gäste auch los. Einen blitzschnellen Angriff schloss Thalhofens Nico Beutel aus spitzem Winkel ab. Bobingens Adrian Schlotterer parierte stark (1.). In der Folge präsentierten sich die Gastgeber hoch motiviert und zeigten eine engagierte Leistung. Zweimal vergab Berkay Akgün aus aussichtsreicher Position (3./4.). Dann hatte Michael Zedelmeier aus acht Metern von links die große Chance. Seinen harten Abschluss parierte Torhüter Lukas Kress.

In der Folge neutralisierten sich beide Teams häufig im Mittelfeld. Zwar entwickelte sich phasenweise eine rasante Partie. Auf beiden Seiten war aber kaum Torgefahr zu verzeichnen.

Bis Michael Zedelmeier links an den Ball kam und eine weite Flanke vor das Tor schlug. Diesmal sah Kress schlecht aus und ließ den hohen Ball durch die Hände rutschen. Die Kugel landete direkt vor Christopher Detke einen Meter vor der Torlinie, der ihn mit dem Kopf über die Linie beförderte (41.). Wie schon am Donnerstag trafen die Gastgeber damit kurz vor der Pause zu einem wichtigen Zeitpunkt.

Und der Treffer zeigte Wirkung, denn Bobingen spielte nun vor allem gegen den Ball sehr aggressiv und drängte die Thalhofer weit in die eigene Hälfte. Das frustrierte die Gäste zusehends, sodass sich Stürmer Arber Jakupi binnen 14 Minuten die Gelb-Rote Karte einhandelte (62.). Vor allem die zweite Gelbe Karte stieß auf Unverständnis beim FC. Allerdings ging Jakupi mit Bobingens Tim Stumpf ins Luftduell und traf den Bobinger so hart mit dem Ellbogen, dass Stumpf ausgewechselt werden musste.

An dem Wechsel zeigte sich auch nochmals Bobingens Personalnot, denn es kam Markus Heermeier, der bereits 90 Minuten im Vorspiel bei der zweiten Mannschaft absolviert hatte. „Heute und am Donnerstag waren mannschaftliche Geschlossenheit und viel positive Energie die Schlüssel zu den Erfolgen. Wenn man bedenkt, wie viele Spieler an beiden Tagen gefehlt haben. Das rechne ich unserem Team hoch an“, erklärte Torhüter Adrian Schlotterer.

Und der eingewechselte Heermeier ließ sofort seine Klasse aufblitzen und schoss aus 30 Metern brandgefährlich. Thalhofens Kress hatte höchste Mühe, den Aufsetzer zu parieren (70.). In Unterzahl versuchte die Elf von Florian Niemeyer nochmals alles. Es blieb jedoch bis auf einen Abschluss von Fabian Hartmann, der aus 16 Metern drüber schoss, bei Versuchen. Bobingen vergab zunächst durch Hüseyin Tomakin die Vorentscheidung (76.). Dann hatte Akgün eine gute Idee und spielte den Ball von rechts auf den startenden Emre Mutlu. Der Mittelfeldmann marschierte aus 30 Metern allein auf das Tor und versenkte souverän rechts unten (79.). Der viel umjubelte Siegtreffer und die Entscheidung. „Es war hart, binnen 48 Stunden mental nochmals voll hochzufahren. Umso mehr freut es mich, dass wir in beiden Spielen die richtige Einstellung gefunden haben“, zog Schlotterer erschöpft und zufrieden Bilanz.

TSV Bobingen Schlotterer, Di Santo, Zedelmaier, Schlotterer, Tomakin, Müller, Detke, Akgün, Di Santo (28. Stumpf) (65. Heermeier), Jeschek, Mutlu (85. Thümmler)

FC Thalhofen Kress, Hartmann, Thiel (46. Steger), Sandner, Beutel, Weissenbach, Sprenzel (56. Csauth), Steinhauser (68. Hoffmann), Suske, Jakupi, Hartmann

Schiedsrichter Schilling (Erkheim) Zuschauer 100

Tore 1:0 Detke (42.), 2:0 Mutlu (79.)

Gelb-Rot Jakupi (62./FC Thalhofen)

