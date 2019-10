vor 23 Min.

Erfolgreicher Start in die Saison

Wie sich die Teams des Polizei SV Königsbrunn in den ersten Spielen schlugen

Nach dem Aufstieg der ersten Damenmannschaft des Polizei SV Königsbrunn in die Bezirksoberliga stand das erste Heimspiel gegen die SpVgg Langenneufnach an. Die Damen legten bereits in den Doppeln gut los: Fürst/Willert konnten sich äußerst knapp im fünften Satz durchsetzen, Tuffentsammer/Haltmayer erspielten sich ein 3:1. Am Ende gab es einen klaren 8:2-Heimsieg für das Team aus Königsbrunn, bei dem auch noch Angela Tuffentsammer (1), Bettina Haltmayer (1), Katharina Fürst (2) und Bianca Willert (2) punkteten.

Auch die zweite Damenmannschaft sicherte sich in den ersten beiden Spielen nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse A gleich wichtige Punkte. Beim Kissinger SC siegte sie klar mit 9:1. Härter war der Kampf vier Tage darauf beim Auswärtsspiel beim SSV Bobingen. Dort verloren Beck/Knöpfle ihr Doppel unglücklich im fünften Satz und parallel unterlag Andrea Gaurieder in ihrem ersten Einzel der gegnerischen Nummer eins nach einer 2:0-Führung mit 2:3. Nach dem schlechten Start kamen die Damen auf ein 3:3 ran und gerieten daraufhin wieder in Rückstand. Beim 5:3 war klar, dass ein Sieg nicht mehr möglich war. Doch die beiden letzten Spiele ließen sich die PSVler nicht mehr nehmen. Andrea Gaurieder bezwang ihre Gegnerin mit einem 3:0 und Tina Knöpfle besiegte die Nummer eins von Bobingen ebenfalls klar mit 3:0. So kam das zweite Damenteam doch noch mit einem Punkt nach Hause.

Die erste Herrenmannschaft des PSV trat in der Bezirksliga nach der Auswärtspleite in Günzburg gegen den Post SV Augsburg III an. Auch die Herren setzten anfangs ein Zeichen; so konnten Malchow/Oswald ein klares 3:0 erspielen, Kienle/Weiser und Siegwart/Kranzfelder erkämpften sich im fünften Satz den Sieg. Durch eine gute Mannschaftsleistung sprang am Ende ein 9:3- Heimerfolg heraus; Patrick Kienle und Daniel Weiser konnten noch zweimal punkten. Dabei betreute Coach Jürgen Heuberger sowohl das erste Herren- als auch das erste Damenteam.

Die zweite Herrenmannschaft startete in der Bezirksklasse B verletzungsbedingt unterbesetzt in die Rückrunde. Im zweiten Spiel waren nur drei Stammspieler und drei Ersatzspieler aus der dritten Mannschaft aufgestellt. Umso mehr freuten sie sich über den klaren 9:3- Heimsieg gegen den Post SV Augsburg VI. Dabei steuerten die Ersatzherren aus der dritten (Rudi Sabienski, Jürgen Schedl und Jürgen Heuberger) drei Punkte aus Doppel und Einzeln zum Sieg bei. Beim Auswärtsspiel in Ried startete das Team schwer ins Spiel. Das einzige Doppel konnten Bianca Willert und Rudi Sabienski (beide Ersatz) gewinnen. In den Einzeln fiel den PSVlern das Spiel dann leichter und es punkteten Daniel Ruder (2), Bianca Willert (2), Rudi Sabienski (2), Fritz Ruder (1) und Hans-Jörg Haug (1) zum 9:5.

Auch die dritte Mannschaft in der Bezirksklasse C siegte auswärts souverän beim TSV 1871 Augsburg mit 9:2. Es punkteten Bianca Willert (2) Rudi Sabienski (2), Jürgen Schedl (1), Alexander Fürst (1) und Theo Ditterich (1).

Die neu gegründete vierte Herrenmannschaft startete in der Bezirksklasse D ebenfalls erfolgreich im Vierer-System. Im zweiten Spiel gegen den DJK Pfersee III überzeugten nicht nur die erfahrenen Spieler Andreas Göschl und Christoph Glas; auch Thomas Meier und Rudolf Beckers, die erst seit Kurzem am regulären Spielbetrieb teilnehmen, holten Punkte im Doppel und Einzel. Thomas Meier konnte gleich zwei von drei Spielen für sich entscheiden. Jeder Punkt war wichtig, denn am Ende siegte der PSV in Pfersee nur knapp mit 8:6. (SZ)

