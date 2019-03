vor 19 Min.

Felix Thiel geht nach Memmingen

Schwabmünchens Keeper Felix Thiel spielt in der nächsten Saison für den Regionalligisten Memmingen. Die Entscheidung des 24-Jährigen sorgt für Verwunderung in Schwabmünchen

Von Norbert Staub

Dass Felix Thiel den TSV Schwabmünchen verlässt, stand schon länger fest. Nun ist klar, wohin die Reise geht. Der 24-Jährige wechselt Ende der Saison zum Regionalligisten FC Memmingen. Dies gaben die Allgäuer jetzt bekannt.

Bei den Verantwortlichen des TSV Schwabmünchen sorgte die Entscheidung des Keepers allerdings für Verwunderung: „Ich kann das nicht so ganz nachvollziehen“, sagt Germar Thiele, Abteilungsleiter der Schwabmünchner Fußballer: „Uns hat er gesagt, dass er näher an seinem Wohnort Fürstenfeldbruck beziehungsweise seiner Arbeitsstelle in München spielen wolle. Und jetzt muss er noch längere Fahrten in Kauf nehmen.“

Dazu Felix Thiel: „Das Angebot aus Memmingen kam erst vor kurzem, so dass sich für mich die Lage komplett geändert hat. Die Gespräche mit den Verantwortlichen in Memmingen verliefen gut, und es war immer schon mein Wunsch, mal Regionalliga zu spielen. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die Herausforderung anzunehmen.“

Konkurrenz in Memmingen ist groß

Allerdings weiß auch Felix Thiel, dass die Konkurrenz in Memmingen groß ist. Denn der bisherige Memminger Keeper Martin Gruber (29) hat für zwei weitere Jahre bei den Allgäuern zugesagt und gilt als einer der besten Keeper in der Regionalliga. Außerdem hat Memmingen noch den 23-Jährigen Lukas Trum vom Landesligisten SV Egg verpflichtet.

Vier Jahre hat Felix Thiel bei den Schwabmünchnern im Tor gestanden. Abteilungsleiter Germar Thiele: „Es ist schade, dass er uns verlässt und wir wünschen ihm alles Gute. Aber mit Stefan Brunner haben wir einen guten Ersatz gefunden.“ Brunner wechselt ebenfalls zur neuen Saison nach Schwabmünchen. Der 27-Jährige wurde beim FC Augsburg ausgebildet und war seitdem fast ausschließlich in der Landesliga aktiv und steht derzeit beim Tabellenzweiten Türkspor Augsburg zwischen den Pfosten.

Neben Thiel wird auch Fabio Maiolo den TSV Schwabmünchen verlassen. Der talentierte Defensivmann schließt sich nach Saisonende dem Regionalligisten Illertissen an.

Spiel in Rain fällt aus

Das für Samstag geplante Bayernliga-Spiel des TSV Schwabmünchen in Rain fällt aus. Die Gastgeber teilten mit, dass der Platz unbespielbar sei.

