Der FC dominiert im Königsbrunner Derby

Deutlicher 5:0-Erfolg gegen den TSV. Schwabmünchen II scheitert im Kellerduell

Nur noch zwei Spiele standen am Wochenende für die Kreisligisten der Region an, nachdem das Derby zwischen Lagerlechfeld und Langerringen ins Frühjahr verlegt worden ist.

– Das Königsbrunner Stadtderby vor stattlichen 200 Zuschauern fand einen klaren Sieger. Schon nach zehn Minuten fiel der Führungstreffer für den FC im heimischen Hans-Wenninger-Stadion. Sandro Boric und Kevin Makowski eroberten den Ball durch Anlaufen der TSV-Abwehr in deren Vorwärtsbewegung. Der Querpass fand den freistehenden Mario Krnezic und der konnte den TSV-Torwart Daniel Morhart mit einem Flachschuss überwinden. Die Gäste bemühten sich zwar um den Ausgleich, doch Marcel Garron konnte nach einer scharfen Flanke den Ball per Kopf nicht aufs Tor bringen und danach zeigte sich der FC-Keeper Mika Herget bei einem Flachschuss auf dem Posten. Beim Gegenangriff zog Kevin Makowski auf und davon, schoss aber weit und hoch am Tor vorbei und dann wehrte Daniel Schreiber per Kopf einen Torschuss von Mario Krnezic ab. Makowski war es dann auch, der nach knapp einer halben Stunde das 2:0 einleitete. Er setzte sich auf der rechten Seite gegen zwei Verteidiger durch und flankte an Keeper Morhart vorbei, sodass Sandro Boric den Ball aus drei Metern über die Linie drücken konnte. Zehn Minuten später verwandelte Mario Krnezic eine mustergültig von Fabio Ucci getretene Ecke mit wuchtigem Kopfball zur 3:0-Pausenführung.

Die zweite Halbzeit begann mit Chancen für den FC, doch dann ließ der TSV mit einem Kopfball an den Innenpfosten aufhorchen, der Torwart Herget in die Arme fiel. Doch mit dem 4:0 durch Fabio Ucci auf Flanke von Sandro Boric war das Derby endgültig entschieden. Tan Ünal setzte dann mit seinem Kopfball zum 5:0 noch ein Sahnehäubchen drauf. Die unterlegene TSV-Elf brachte sich durch den schon nach 25 Minuten eingewechselten Adrian Zaglowek noch einmal in Erinnerung, als sein Schuss aus 20 Metern an der Oberkante der Torlatte anklopfte.

Tore 1:0 Krnezic (10.), 2:0 Boric (29.), 3:0 Krnezic (39.), 4:0 Ucci (73.), 5:0 Ünal (77.) - Zuschauer 200

Schwabmünchen wirkte oft fahrig und konnte sich nur selten gegen die erfahrene Haunstetter Mannschaft durchsetzen. Nach einer guten halben Stunde gingen die Gäste nicht unverdient in Führung. Auch danach blieb das Spiel arm an Niveau und echte Torszenen waren Mangelware. Schwabmünchen ließ in den Minuten vor der Pause kurzfristig seine spielerische Fähigkeit aufblitzen, doch die Schwarz-Weißen agierten nicht entschlossen genug. Kurz vor dem Seitenwechsel gab es trotzdem die Chance zum Ausgleich, als FCH-Keeper Laukart den Ball nach vorne prallen ließ, doch Schwabmünchens Karl Sdzuy war zu überrascht und drosch das Spielgerät deutlich übers Tor.

Nach dem Seitenwechsel reichte den Gästen ein lichter Moment, um die Vorentscheidung herbeizuführen. Nach einer Flanke schaffte es Mansoor Noori trotz deutlicher Schwabmünchner Überzahl, im Strafraum den Ball per Kopf zum 2:0 in die Maschen zu setzen.

Schwabmünchen zeigte wenig Aufbäumen und selbst eine Gelb-Rote Karte für die Gäste gut zehn Minuten vor dem Ende verpuffte wirkungslos.

Tore 0:1 Noori (33.), 0:2 Noori (51.). – Gelb-Rot Dil (79./FC Haunstetten). – Zuschauer 60