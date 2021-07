Der erste Pokalfight ist vorüber

In der ersten Runde gab es im Süden durchaus die eine oder Überraschung.

Die erste Runde des Fußball-Totopokals im Landkreis Augsburg hatte für alle Teams noch Testspielcharakter. Nach der langen Coronapause und mitten im Aufbautraining war es aber eine erste Standortbestimmung. Im Süden wurden überwiegend Nachbarschaftsderbys ausgetragen, was für zusätzliche Brisanz sorgte. Die unterklassigen Vereine wehrten sich alle tapfer gegen den scheinbar übermächtigen Gegner und einige schafften es sogar, den Favoriten aus dem Pokal zu werfen.

Schwabegg - SpVgg Langerringen 0:2 (0:1) - Tore 0:1 Joshua Hieber (18.), 0:2 Nico Köbler (79.)

(0:0) – Der A-Klassist schaffte die Überraschung gegen den Nachbarn aus der Kreisklasse. In der ausgeglichenen Partie mit leichtem Chancenplus der Heimelf gelang Santi La Spina der Lucky-Punch. Tor Santi la Spina (77.)-

(0:0) – Dieser Sieg des vermeintlich unterklassigen Vereins täuscht über die wahren Kräfteverhältnisse hinweg. Denn der Kreisligist aus Lagerlechfeld schickte seine zweite Mannschaft in den Totopokal. So war es in Wahrheit ein Duell Kreisklasse gegen A-Klasse. Kleinaitingen dominierte die Partie mit seinen beiden Spielertrainern Johannes Ankermüller und Raphael Heider. Nach vielen vergebenen Chancen erlöste Walter Seckler die Heimelf mit einem Flachschuss zum 1:0. Ankermüller stellte mit einem Freistoßtor den Endstand her.

Tore 1:0 Seckler (55.), 2:0 Ankermüller (77.)

(1:1) – Die Heimelf nutzte den ersten Torschuss zur überraschenden Führung. Frycer konnte postwendend ausgleichen und er war es auch, der den Siegtreffer per Kopfball erzielte. Letztlich setzte sich das dominierende Team durch.

Tore 1:0 Elongo-Yombo (4.), 1:1 Frycer (7.), 2:2 Frycer (80.)

(1:0) – Ein überraschender Heimsieg des B-Klassenteams über den zwei Klassen höher spielenden Gegner im Staudenderby.

Tore 1:0 Leon Liebherr (6. Elfmeter), 2:0 Florian Wiest (70.), 2:1 Christoph Weis (81.), 3:1 Jonas Popp (87.)

(0:2)

Tore 0:1 Daniel Hafner (27.), 0:2 Daniel Hafner (32.)

(2:1) – Hier zeigten die unglücklich in die A-Klasse abgestiegenen Großaitinger ihre Qualitäten und warfen den Nachbarn aus der Kreisklasse aus dem Rennen. Patrick Bauer erzielte die Führung und nach dem Ausgleich der Wehringen brachten Manuel Hampp mit zwei Toren und Tobias Rehm den Sieg unter Dach und Fach. Großaitingens neuer Trainer Thomas Bock war mit diesem Einstand sehr zufrieden.

(0:2)

Tore 0:1 Bernhard Hämmerle (16.), 0:2 Thomas Doll (45.+1 per Elfmeter), 0:3 Markus Wagner (72.), 0:4 Manuel Müller (80. per Elfmeter).

(4:0) – Im Duell der beiden Kreisklassisten aus dem Nordwesten und dem Süden gingen die Walkertshofer unter.

Tore 1:0 Mayer (20.), 2:0 Wellkamp (25. Elfmeter), 3:0 Janetschek (33. Elfmeter), 4:0 Köllner ( 44.), 5:0 Micheler (47.), 6:0 Janetschek (57.), 7:0 Mayer (76.), 7:1 Klemmer (87.) - Gelb-Rot Martin Mayer (Walkertshofen/60.)

Bobingen - Türk SV Bobingen1:4 (0:1) – Im Bobinger Dull setzte sich der klassenhöhere durch.

Tore 0:1 Calim (11.), 1:1 Deininger (17.), 1:2 Kaygisiz (22.), 1:3 Kaygisiz 83.), 1:4 Calli (90.+1) - Rot Ramazan Calim (TürkSV/90.)

- Straßberg ist nicht angetreten.