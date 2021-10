Aufatmen beim TSV Schwabmünchen

Plus Das Bayernliga-Team des TSV Schwabmünchen fährt einen wichtigen Sieg ein. Die Trainerfrage ist aber weiterhin offen. Beim TSV Bobingen ist man da schon einen Schritt weiter

Aufatmen in Schwabmünchen. Der erste wichtige Schritt aus der Krise scheint nun auch mit Blick auf das Ergebnis gemacht. Mit einer Energieleistung in der Schlussphase – mit drei Mann weniger auf dem Feld – wurde gegen den TSV Wasserburg ein wichtiger Sieg eingefahren.