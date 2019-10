vor 36 Min.

Gelungener Start für Kleinaitingen

Das Bayernliga-Team besiegt im ersten Saisonspiel Abensberg

Mit einem überzeugenden 3:0 (25:19, 25:14, 25:22) starteten die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen gegen den TSV Abensberg in die Saison. „Den Standard haben wir gut gespielt – aber das geht noch attraktiver!“, sagte Trainer Peter Maiershofer nach dem Spiel.

Im ersten Satz war die Nervosität auf Kleinaitinger Seite deutlich zu spüren und es entwickelte sich von Beginn an ein harter Schlagabtausch. Über den Spielstand von 2:6 und 7:10 gelang es den Kleinaitingerinnen erst ab der Mitte des Satzes, ins eigene Spiel zu finden und den Rückstand zu egalisieren. Durch konsequente Abwehrarbeit und vor allem mutige Aufschläge konnten die Gastgeberinnen den Satz ungefährdet mit 25:19 gewinnen.

Der zweite Satz war ein Spiegelbild des ersten. Bis zum Spielstand von 14:11 lag man immer gleichauf, ehe die Kleinaitingerinnen zu Höchstform aufliefen. Die Annahme um Libera Stefanie Gilg kam präzise zu Zuspielerin Krissi Schaffner, die ihre Angreifer nach Belieben einsetzen konnte, welche durch harte Angriffsschläge und clevere Lobs den Ball immer wieder im gegnerischen Feld unterbringen konnten und einen ungefährdeten 25:14 Satzgewinn landeten.

Im dritten Satz ging es dann deutlich enger zu. Die Abensbergerinnen kratzten schon fast unerreichbare Bälle vom Boden und auch auf die harten Angriffe von Elke Kexel und Antonia Meyer hatten sie sich besser eingestellt und so mussten die Damen des FCK mehrfach selbst gut abwehren, um zum Punkt zu kommen. Der nun gut stehende Block vor allem um Luisa Nowotny, Nicki Mayr und Nici Sandru konnte nun auch öfter zupacken und, angeheizt durch die vielen Zuschauer, gewann man den hart umkämpften Satz mit 25:23 und verbuchte die ersten drei Punkte auf dem Konto. „Wir freuen uns über den gelungenen Saisonstart und werden in den nächsten Trainingseinheiten noch weiter am Feinschliff im Zusammenspiel arbeiten“, so Co-Trainer Stefan Nowotny.

Bereits am kommenden Sonntag steht das zweite Saisonspiel auf dem Programm. Um 10 Uhr geht es auswärts gegen den Aufsteiger des SV Mauerstetten. (SZ)

FC Kleinaitingen Stefanie Gilg, Diana Kexel, Elke Kexel, Nicki Mayr, Ria Mayr, Amelie Medele, Antonia Meyer, Luisa Nowotny, Nici Sandru, Krissi Schaffner.

