vor 2 Min.

Gibt es wieder was zu Feiern für Türkgücü Königsbrunn?

Der SV Türkgücü Königsbrunn erwartet am Sonntag den bisher sieglosen Tabellenletzten SV Stöttwang.

Von Hieronymus Schneider

Ein scheinbar leichter Gegner wartet am Sonntagnachmittag auf die Fußballer von Türkgücü Königsbrunn: Am sechsten Spieltag kommt der SV Stöttwang ins Hans-Wenninger-Stadion. Das als Meister der Kreisliga Allgäu Süd aufgestiegene Team des Trainers Marco Schmitt brachte bisher in der Bezirksliga noch kein Bein auf den Boden. Fünf Niederlagen mit 3:17 Toren bedeuten den letzten Tabellenplatz.

In der englischen Woche gab es nach der knappen 1:2-Heimniederlage gegen den FC Thalhofen zwei deutliche 0:4-Klatschen für den SV Stöttwang. Zuerst beim Mitaufsteiger TSV Haunstetten und dann sogar zu Hause gegen den bis dahin ebenfalls noch sieglosen TV Bad Grönenbach. Der Torjäger der Aufstiegssaison, Fabian Freudling, traf bisher ebenso wie Mittelfeldspieler Joshua Krause und Abwehrroutinier Marco Schmitt nur einmal. Von den Neuzugängen bestritt James Lugubola (vom SV Pforzen) alle fünf und der von Olympia Neugablonz gekommene Can Balcioglu drei Spiele. Der Japaner Naomichi Kamioka vom FC Buchloe kam nicht zum Einsatz.

Türkgücü sollte Stöttwang nicht unterschätzen

Auch wenn es nach einer leicht machbaren Aufgabe aussieht, darf der Gegner SV Stöttwang nicht unterschätzt werden, denn er steht ja jetzt schon mit dem Rücken zur Wand. Bisher haben die beiden Vereine noch kein Pflichtspiel gegeneinander bestritten.

Die Partie findet am morgigen Sonntag um 15 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Marco Häring.

Mit dem Auswärtssieg beim VfL Kaufering hat sich Türkgücü Königsbrunn unter die ersten vier Mannschaften der Bezirksliga Süd eingereiht. Der Abstand zur Tabellenspitze wurde verkürzt, weil die mit vier Siegen gestarteten Teams des FC Thalhofen und des BSK Olympia Neugablonz am fünften Spieltag erstmals Federn lassen mussten. Die Neugablonzer mussten sich beim TSV Babenhausen mit einem 2:2 zufriedengeben. Dieser eine Punkt reichte aber zur alleinigen Tabellenführung, da der FC Thalhofen beim TSV Bobingen mit 0:2 verlor. Somit stehen die Bobinger zusammen mit Türkgücü mit je zehn Punkten auf Platz drei und vier hinter Thalhofen (zwölf Punkte) und Neugablonz mit 13 Punkten.

Türkgücü Königsbrunn hat zwei englische Wochen nacheinander, denn am Mittwoch stand das Toto-Pokal-Spiel beim Kreisligisten FC Haunstetten an, das mit 3:1 gewonnen wurde. Spielertrainer Burak Tok gönnte sich und einigen anderen Stammspielern eine Pause. Dafür bekamen Florent Kuci, Halim Bal, Solomon Olaitan und die beiden späten Neuzugänge Egor Keller und Atvam Oliveira Spielpraxis.

Der Brasilianer Atvam Vital Rocha de Oliveira kam in Kaufering und beim Toto-Pokal-Spiel zu seinen ersten Einsätzen.

Themen Folgen