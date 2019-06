vor 43 Min.

Guter Auftakt für Türkgücü

Dem Bezirksligisten gelingen ein Remis und ein Sieg in der Vorbereitung

Von Hieronymus Schneider

Die ersten Testspiele nach eineinhalb Trainingswochen verliefen für den SV Türkgücü Königsbrunn verheißungsvoll. Zunächst hatte der Bezirksligist den frischgebackenen Bayernligisten Türkspor Augsburg zu Gast. Cheftrainer Burak Tok dirigierte vom Spielfeldrand und griff nicht selbst als Spieler ein. Assistiert wurde er vom neuen Co-Trainer Michael Döhner, der noch wegen einer langwierigen Leistenverletzung pausieren muss. Von den Neuzugängen wurden Emre Cevik und Cemal Mutlu eingesetzt. Einige Stammspieler fehlten urlaubsbedingt.

In der ersten Halbzeit konnte Türkgücü die Partie gegen die von Manfred Bender und Servet Bozdag gecoachte Truppe noch ausgeglichen gestalten. Im zweiten Abschnitt nahm der Druck des Bayernligisten mehr und mehr zu. Türkgücü verteidigte aber mit Glück und Geschick das torlose Unentschieden. Der Stammtorwart der zweiten Mannschaft, Aykut Altuntas, zeichnete sich mit reaktionsschnellen Paraden als guter Ersatz für die abwesenden Keeper René Bissinger und Nuri Carpan aus. In der Schlussminute hatte er Glück, als ein Freistoß an der Latte abprallte.

Einen Tag später reiste der SV Türkgücü nach München zum FC Anadolu Bayern, der in der Bezirksliga Oberbayern Süd spielt und in der vergangenen Saison den vierten Platz erreichte. Dessen Führungstreffer durch Florian Tschiatschek nach 33 Minuten glich Kerem Cakin nach Vorlage von Nelson Wongo schon drei Minuten später aus. In der 73. Minute ging Türkgücü durch einen von Kaan Dogan verwandelten Foulelfmeter mit 2:1 in Führung. Der gefoulte Spieler Mehmet Vural stellte vier Minuten später den 3:1-Endstand auf Vorarbeit von Kerem Cakin her. In diesem Spiel griff Spielertrainer Burak Tok selbst ins Geschehen ein brachte mit Sem Michel einen weiteren Neuzugang in die Startelf.

