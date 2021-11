Der Derbykracher steht an

Mit Schwabmünchen und Bobingen treffen sich zwei bislang ungeschlagene Mannschaften in der Hans-Nebauer-Sporthalle. Das Frauenteam trifft auf die Minimalistinnen des PSV München

Der erste wirklich ganz große Kracher steht für die Handballfans in der Region an diesem Samstagabend auf dem Programm. Um 18 Uhr stehen sich in der Hans-Nebauer-Sporthalle im Bezirksoberliga-Derby die beiden noch verlustpunktfreien Männer-Mannschaften aus Schwabmünchen und Bobingen gegenüber. Abgerundet wird dieses immer wieder besondere Event durch das Heimspiel der Landesligafrauen des TSV, die ab 20 Uhr Gastgeber für den PSV München sind.

Das Derby der beiden Handballnachbarstädte hat über Jahre immer seinen absoluten Reiz gehabt. Erstmals kann man dieses Duell aber auch mit gutem Recht als Spitzenspiel einordnen, denn beide Vereine sind in der Staffel A der BOL stark gestartet und konnten ihren ersten drei Spiele gewinnen. Damit enden aber auch die Gemeinsamkeiten, denn während die Bobinger am Samstagabend mit einer seit Jahren kontinuierlich gewachsenen Mannschaft endlich auch höhere Ansprüche anmelden, geht für Schwabmünchen aktuell ein neu zusammengestelltes und fraglos spannendes Team an den Start.

Der große Trumpf bei den Gelb-Blauen ist sicher die große Routine, die sechs Spieler aus der „Ü30-Fraktion“ um Neuzugang Matthias Gerlich mitbringen und die vor allem der Abwehr in den bisherigen Auftritten große Stabilität verliehen. Zusammen mit den teilweise noch in der A-Jugend aktiven Nachwuchstalenten sind die neu aufgestellten Schwabmünchner so für alle Teams der BOL ein ausgesprochen unangenehmer und gefährlicher Gegner.

„Wir freuen uns, dass wir nach langer Zeit wieder ein Derby spielen können. Dass diese Partie noch ein Spitzenspiel ist, ist noch ein schöner Nebeneffekt. Meine Mannschaft ist bereit, top motiviert und wird alles geben die zwei Punkte einzufahren.“, ließ sich Bobingens Trainer Mario Stadlmayer entlocken, eine Aussage, die Schwabmünchens Coach für sein Team mit einem Lächeln direkt übernahm. Die Voraussetzungen für ein rassiges, spannendes und ganz sicher extrem stimmungsvolles Derby sind perfekt und es dürfte endlich wieder ein ganz besonderer Handballabend ins Haus stehen.

Frauen wollen Weichen richtig stellen

Nach vier bereits ausgesprochen intensiven Spieltagen liegen die Schwabmünchner Landesligahandballerinnen mit einem ausgeglichenen Punktekonto einigermaßen im Soll.

Dem Heimspiel gegen den starken Aufsteiger PSV München (5:3 Punkte) kommt dabei durchaus große Bedeutung zu, denn in der extrem ausgeglichenen und dieses Jahr kleinen Ligastaffel sollte man sich möglichst früh in der oberen Tabellenhälfte etablieren.

Die Münchnerinnen sind sehr gut in die Saison gestartet und konnten am vergangenen Samstag dem aktuellen Tabellenführer aus Marktoberdorf beim 26:26 einen Punkt abringen. Auffällig dabei ist der „Minimalismus“ der Münchnerinnen. Bei keinem anderen Team der Landesliga sind in der Summe so wenige Tore gefallen wie bei den Aufsteigerinnen. Sie bringen die beste Abwehr aufs Feld, haben dafür aber auch die zweitgeringste Torausbeute. Aber auch auf Schwabmünchner Seite ist das Selbstvertrauen in die eigene Stärke nach dem tollen Auftritt beim Heimsieg gegen Herrsching absolut vorhanden. „Auch wenn uns aktuell einige Verletzungssorgen begleiten, sind wir gerade in eigener Halle mit unseren Klasse-Fans im Rücken sehr zuversichtlich und werden einfach wieder Vollgas geben.“, gibt Trainer Lars Lammich einen klaren Fingerzeig, was ab 20 Uhr in der Hans-Nebauer-Sporthalle zu erwarten ist.