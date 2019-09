vor 5 Min.

Im Heimspiel soll das Tor verriegelt bleiben

Der SV Türkgücü Königsbrunn erwartet mit dem Nachbarn TSV Haunstetten einen starken Aufsteiger

Von Hieronymus Schneider

Trotz der 0:1-Niederlage am vergangenen Bezirksligaspieltag beim FC Thalhofen ist die Stimmung beim SV Türkgücü Königsbrunn immer noch gut. Spielertrainer Burak Tok war mit der Leistung seiner Mannschaft durchaus zufrieden. „Nur bei der Chancenauswertung haperte es, und so haben wir nach einem verschossenen Elfmeter kurz vor Schluss auch noch ein Tor einstecken müssen und unglücklich verloren. Das passiert halt im Fußball manchmal“, sagte er.

Im kommenden Derby am Sonntag gegen den Nachbarn TSV Haunstetten soll das aber nicht mehr passieren. Denn in den bisherigen drei Heimspielen hat Türkgücü alle Gegner besiegt und noch kein Gegentor hinnehmen müssen. Nach dem 2:0 gegen den Meisterschaftsfavoriten TV Erkheim folgten zwei deutliche Siege mit 6:0 über den Neuling SV Stöttwang und mit 4:0 über den TSV Bobingen.

Diese weiße Heimweste wollen Torwart René Bissinger und sein Verteidiger René Hauck gegen ihren Ex-Verein auf jeden Fall bewahren. Beide wechselten nach dem Abstieg des TSV Haunstetten im Sommer 2018 zum Nachbarn nach Königsbrunn und blieben so in der Bezirksliga, wo sie eine sehr erfolgreiche Saison als Stammspieler absolvierten. Nun sind die Augsburger Vorstädter wieder in der Bezirksliga angekommen und haben nach neun Spieltagen mit elf Punkten den respektablen neunten Platz im Mittelfeld der Tabelle erobert. Drei Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen sind die Bilanz des Teams von Trainer Helmut Riedl.

Auswärts konnten die Haunstetter am ersten Spieltag beim TSV Friedberg gewinnen und ließen am siebten Spieltag mit dem 3:3 beim starken FC Thalhofen aufhorchen. Wie schwer dort ein Punktgewinn ist, haben die Türkgücü-Spieler ja gerade erst erfahren. Danach musste der TSV Haunstetten allerdings zwei Heimniederlagen hintereinander gegen Babenhausen und Bad Grönenbach einstecken.

Mit vier Toren erwies sich Mittelfeldspieler Yilmaz Sedat bisher am treffsichersten, gefolgt von Daniel Greimel und André Rauner mit je drei Treffern. Im Tor erwies sich Fabian Seewald in allen neun Spielen als zuverlässiger Rückhalt. Ausfallen werden auch am Sonntag in Königsbrunn der gesperrte Elvis Hajdarevic und Daniel Schnürle, der sich die Hand gebrochen hat. Auch der Einsatz von Daniel Greimel ist wegen seiner Achillessehnenbeschwerden fraglich.

Beim SV Türkgücü Königsbrunn wird sich an der Aufstellung nicht viel ändern. Cemal Mutlu wird wie in Thalhofen auch am Sonntag noch urlaubsbedingt fehlen. Mit Kaan Dogan und Sem Michel stehen wieder weitere Alternativen zur Verfügung. „Wir haben einen großen Kader und können gut variieren. Ein Heimsieg ist nach der Niederlage in Thalhofen jetzt noch wichtiger. Wir wollen zu Hause wie bisher ohne Gegentor bleiben“, ist Burak Tok zuversichtlich.

Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt.

