vor 3 Min.

Königsbrunn geht in Kissing leer aus

Mathias Grobe (am Ball) und seine Kameraden mussten sich in Kissing geschlagen geben.

Der BHC muss sich mit 23:31 geschlagen geben

Eine 23:31-Niederlage mussten die Bezirksoberliga-Handballer des BHC Königsbrunn beim Tabellendritten Kissing hinnehmen.

Der BHC startete gut in die Partie und konnte sich durch ein bewegliches Angriffsspiel gleich eine gute Chance erspielen, leider ohne Erfolg. Im Gegenzug war es dann Matze Lang, der den ersten Treffer der Partie erzielte. Durch die schnelle Mitte glich Nico Bartsch postwendend aus und so ging es kurzzeitig hin und her. Mehr Wurfglück hatte dann die Heimsieben vom Kissinger SC und zog so auf 5:2 davon. Die darauffolgenden zehn Minuten konnten sich aus Sicht der Königsbrunner sehen lassen. Die Abwehr stand gut und der Angriff war sehr variantenreich. So konnten Alex Grobe, Lukas Alber, Nico Bartsch und Tim Sailer mit ihren Toren eine 6:5-Führung erspielen. Zuerst konnten die Gäste aus Königsbrunn ihren Vorsprung noch behaupten, dann kam Kissing mehr und mehr über den Kreis zum Abschluss und gegen den BHC-Angriff konnte sich Kissings Schlussmann besser in Szene setzen. Über die Spielstände 9:7, 11:8 und 14:10 enteilte der KSC. Coach Michael Hiermeier versuchte in einer Auszeit, wieder Ruhe ins Spiel zu bringen. Alex Grobe und Tobias Böhm verkürzten zwar auf 12:15, aber Kissing legte nach und erhöhte bis zur Pause auf 19:13.

In der Halbzeitpause wurden noch mal die positiven Aspekte der ersten Hälfte angesprochen. Das erste Tor nach der Pause konnte Kissing aber wieder über den Kreisläufer erzielen und zog auf 20:13 weg. In den darauffolgenden zehn Minuten konnte der BHC von 13:20 auf 17:21 verkürzen. Leider wurden in dieser Phase sieben Chancen aus aussichtsreichen Positionen vergeben, sodass man nicht mehr näher herankam. Kissing stellte sich nun besser ein auf die Angriffsbemühungen des BHC und konnte so auch wieder über 23:18 und 27:18 davonziehen. In den letzten zehn Minuten des Spiels gab sich Königsbrunn nicht auf, schaffte aber nicht mehr die Wende. Die beiden gut leitenden Schiedsrichter beendeten die Partie schließlich beim Stand von 23:31 aus Sicht der Königsbrunner.

„Meine Mannschaft hat heute Moral gezeigt und die Vorgaben der letzten Wochen gut umgesetzt. Es war heute vieles auch gut und ein paar neue Ideen zeigten positive Wirkung. Um allerdings einen Big Point aus Kissing mitzunehmen, sind 27 Fehlwürfe einfach zu viel und auch im Tor hätte man den ein oder anderen Impuls benötigt“, so Trainer Michael Hiermeier. Das nächste Heimspiel findet am kommenden Samstag um 18 Uhr in der heimischen Willi-Oppenländer-Halle statt. (SZ)

BHC Königsbrunn Gerry Schwarz (Tor), Benedikt Eitzenberger (2), Florian Beier (1), Nico Bartsch (2), Simon Mörchen, Alex Grobe (3), Lukas Alber (2+3), Patrick Böhm, Tobias Böhm (1), Sven Bartsch, Tim Sailer (3), Jonas Beran, Mathias Grobe (3) und Philipp Herzog (3)

