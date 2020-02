22.02.2020

Königsbrunn holt den Schwabenpokal

Das PSV-Team setzt sich im Finale gegen den SV Ried durch

Der Polizei SV Königsbrunn hat zum zweiten Mal in Folge den Schwabenpokal im Tischtennis gewonnen.

Nachdem die Tischtennisspieler des Polizei SV Königsbrunn letzte Saison den Schwabenpokal holen konnten, gingen diese Saison zwei Mannschaften an den Start. In der Neuauflage des Vorjahresfinales hätte es für die erste Mannschaft gegen den TSV Bobingen gehen sollen. Wegen Terminproblemen mussten die Bobinger aber passen, sodass die Partie kampflos an den PSV Königsbrunn ging. Die zweite Mannschaft erhielt ein schweres Los – es ging gegen den Ligarivalen vom Kissinger SC.

Nach Einzelniederlagen von Enrico Malchow und Daniel Oswald konnte Angela Tuffentsammer auf 1:2 verkürzen. Das Mixed ging an Kissing, das Doppel an den PSV. Beim Zwischenstand von 2:3 konnten Daniel Oswald und Enrico Malchow jeweils gewinnen und somit einen knappen 4:3-Erfolg feiern.

Im Viertelfinale erreichten beide PSV-Mannschaften ungefährdet die nächste Runde, ehe es zum vereinsinternen Duell kam. Hier setzten sich Enrico Malchow, Daniel Oswald und Angela Tuffentsammer knapp mit 4:3 durch. Im Finale auf neutralem Boden ging es dann gegen den SV Ried – hier sprang Andreas Berndorfer für Enrico Malchow ein. Nach Einzelsiegen von Angela Tuffentsammer, Daniel Oswald (zweimal) sowie einem Punkt durch das Mixed (Oswald/Tuffentsammer) stand auch hier am Ende ein knappes 4:3 und somit die Titelverteidigung für den PSV. (SZ)

