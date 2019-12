30.12.2019

Mit Rekord ins neue Jahr

Beim siebten Mal wird es so viele Teilnehmer wie nie zuvor geben. Für wen gelaufen wird und was die Strecke alles bietet

Von Christian Kruppe

Die Wetterprognose ist gut, die Strecke präpariert. Einem tollen Silvesterlauf in Schwabmünchen steht wohl nichts mehr im Wege.

Inzwischen wird zum siebten Mal im Schwabmünchner Luitpoldpark gestartet. Zwölf Kilometer und zwölf Hindernisse warten dann auf die Läufer. Bei denen der Lauf immer besser ankommt. Waren es zum Auftakt 2013 noch knapp 100 Starter, so werden es diesmal mehr als 400 sein. Und die kommen inzwischen nicht nur aus dem Umland. Aus München, dem gesamten Allgäu und auch aus Nordschwaben kommen die Teilnehmer nach Schwabmünchen.

Der neue Teilnehmerrekord freut nicht nur Organisator Leo Klocke, sondern auch die Ulrichswerkstätten in Schwabmünchen. Denn vom Startgeld fließen zwölf Euro als Spende an die Einrichtung. Inzwischen kommt durch die Läufe in Schwabmünchen eine beachtliche Summe zusammen. Sieben Silvesterläufe und mittlerweile schon zwei Extremläufe an der Wertach lassen die Gesamtspendensumme auf 20000 Euro steigen.

Punkt zwölf startet der Lauf, zuerst geht es eine Runde durch den Luitpoldpark, dann weiter am Feldgießgraben in Richtung Wertach. Dort warten zwölf Hindernisse auf die Läufer – von der Strohballenpyramide bis zum Wasserloch. Sind die gemeistert, geht es wieder zurück in den Luitpoldpark.

Zum vierten Mal laufen auch die Kinder am Silvestertag mit. Die gehen nicht auf die lange Strecke, sondern bleiben im Park. Dort drehen die jungen Läufer zwölf Minuten lang Runden um die Festwiese. Pro Runde gibt es von der LEW zwei Euro, die in ein Baumprojekt fließen. Vorwiegend an der Wertach und im Luitpoldpark werden dann neue Bäume gepflanzt.

