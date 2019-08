00:02 Uhr

Mit Traumtoren zum Erfolg

SV Türkgücü Königsbrunn zeigt beim Sieg über den TV Erkheim, dass mit ihm zu rechnen ist

Von Hieronymus Schneider

Die Vorzeichen vor dem Bezirksligaspitzenspiel gegen den TV Erkheim standen nicht besonders gut für das Team des SV Türkgücü Königsbrunn. Die Auftaktniederlage in Neugablonz steckte wohl auch beim mühsamen 2:1-Pokalerfolg am Mittwoch in Kleinaitingen noch in den Knochen. Hinzu kam die Schwächung durch die beiden Platzverweise für Murat Civek und Damjan Canovic aus dem Pokalfight. Doch gegen den härtesten Rivalen beim Kampf um den zweiten Platz aus der Vorsaison war das Team von Spielertrainer Burak Tok von der ersten Minute an voll motiviert.

Zwar gab es gleich in den ersten Minuten eine Schrecksekunde, als ein Erkheimer Stürmer alleine auf Torwart René Bissinger zulief. Aber der Türkgücü-Keeper bewahrte sein Team mit einer reaktionsschnellen Abwehr vor einem frühen Rückstand. Danach übernahm die Heimelf auf dem beliebten Nebenplatz des Hans-Wenninger-Stadions mit variablem Mittelfeldspiel das Kommando und setzte die Erkheimer Abwehr mit temporeichem Flügelspiel gehörig unter Druck. In der 15. Minute lief Mehmet Vural auf rechts außen seinem Verteidiger auf und davon. Seine scharfe Flanke erreichte Cemal Mutlu, der den Ball volley zum 1:0 ins lange Eck zirkelte. Wenig später drückte Mutlu eine Flanke mithilfe eines Erkheimer Abwehrbeines über die Linie, doch der Schiedsrichter hatte vorher eine Abseitsstellung erkannt. Nach einer halben Stunde ging Mittelfeldmotor Oguzhan Karaduman durch die Mitte nach vorne und traf aus gut 20 Metern unhaltbar für den Gästetorwart Markus Stetter genau ins Kreuzeck zum 2:0. Kerem Cakin verpasste kurz darauf eine Flanke von Emre Cevik denkbar knapp. Die Erkheimer näherten sich nur bei Freistößen und Ecken dem Tor von René Bissinger.

Das änderte sich in der zweiten Halbzeit, als Sem Michel wegen einer harten Attacke an der Außenlinie die Gelb-Rote Karte erhielt und Türkgücü ab der 50. Minute einen Mann weniger auf dem Platz hatte. Nun leistete das kreative Mittelfeld um Karaduman, Kaygisiz und Nam mehr Defensivarbeit. Die Erkheimer verlagerten das Geschehen mehr und mehr in die gegnerische Hälfte, konnten aber ihren Torjäger Fabian Krogler nicht entscheidend in Szene setzen. Türkgücü-Spielertrainer Burak Tok hielt seine Abwehr zusammen und die wenigen Torschüsse von Krogler, Wiest und Scheel machte Torwart Bissinger unschädlich. Türkgücü setzte immer wieder Nadelstiche durch schnelle Konter und kam dabei zu klareren Torchancen als der Gegner. Cemal Mutlu erzielte sogar noch einen Treffer, der aber wegen zu hohem Bein bei der Balleroberung nicht anerkannt wurde. Mit viel Laufarbeit und flexibler Verschiebung im Mittelfeld brachte Türkgücü das 2:0 über die Zeit und feierte somit den ersten Saisonsieg und den ersten Erfolg über den TV Erkheim.

SV Türkgücü Königsbrunn René Bissinger (Tor), René Hauck, Burak Tok, Erdinc Kaygisiz, Cemal Nam, Tolga Özkan, Sem Michel, Oguzhan Karaduman, Mehmet Vural (78. Kaan Arkac), Cemal Mutlu (90. Kaan Dogan), Kerem Cakin (64. Emre Cevik) - Trainer Burak Tok

TV Erkheim Markus Stetter, Benjamin Huith (78. Andreas Ballwieser), Philipp Jöchle (43. Daniel Vetter), Richard Neß, Thomas Petrich, Maximilian Reichenberger, Valentin Wiest, Matthias Vogel, Christian Neß (66. Michael Schöffel), Fabian Krogler, Bastian Scheel - Trainer Andreas Köstner

Schiedsrichter Patrick Meixner (Augsburg) - Zuschauer 120

Tore 1:0 Cemal Mutlu (15.), 2:0 Oguzhan Karaduman (30.)

Gelb-Rot Sem Michel (50./SV Türkgücü Königsbrunn)

