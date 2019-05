vor 60 Min.

Nicht alle Absteiger steigen wirklich ab

Eine ganze Reihe von Teams profitiert vom Bezirksliga-Aufstieg der Oberottmarshauser Luftgewehrschützen und der Königsbrunner Luftpistolenschützen. Im Gau Lech/Wertach beginnen schon die Planungen für die neue Saison

Von Manfred Stahl

Eigentlich sind bei den Ligawettkämpfen des Schützengaues Lech/Wertach die Entscheidungen in Sachen Aufstieg und Abstieg schon Ende März/Anfang April gefallen. Schon damals war aber klar, dass sich noch Änderungen ergeben können, wenn die Oberottmarshauser Luftgewehrschützen und/oder die Königsbrunner Luftpistolenschützen sich Mitte Mai in der Aufstiegsrunde einen Platz in der Bezirksliga sichern.

Nachdem nun feststeht, dass die Hubertus-Schützen Oberottmarshausen in die Bezirksliga Luftgewehr und die Brunnenschützen Königsbrunn in die Bezirksliga Luftpistole aufsteigen (wir berichteten bereits), ist zwischenzeitlich auch klar, welche Vereine vom Aufstieg der beiden genannten Mannschaften profitieren.

Nachdem nun im Gau Lech/Wertach die Planungen für die neue Saison begonnen haben und die Meldeunterlagen an die Vereine verschickt worden sind, steht auch fest, dass es keine zusätzlichen Aufsteiger gibt. Dafür bleibt aber einer ganzen Reihe von Mannschaften, die sportlich abgestiegen waren, der Abstieg nun doch erspart. Die Aufsteiger und Absteiger im Überblick:

Luftgewehr-Rundenwettkampf

Gauoberliga Hubertus Oberottmarshausen steigt als Gausieger in die Bezirksliga auf. Der dadurch frei werdende Platz in der Gauoberliga geht an die eigentlich abgestiegene Mannschaft Hubertus Langenneufnach II. Erster „Nachrücker“ wäre die Mannschaft Auerhahn Reinhartshausen II gewesen, die aber auf den Verbleib in der Gauoberliga verzichtet und in die Gauliga absteigt, weil der Verein bereits mit zwei Mannschaften in der Gauoberliga vertreten ist.

Gauliga Die beiden Meister SV Gemütlichkeit Walkertshofen und Auerhahn Reinhartshausen IV steigen in die Gauoberliga auf. Der SV Waldfrieden Reinhartshofen steigt in die A-Klasse ab. Der zweite etatmäßige Absteiger Alpenrose Hiltenfingen bleibt aufgrund des Oberottmarshauser Bezirksliga-Aufstiegs in der Gauliga.

A-Klasse Die beiden Meister Fortuna Klimmach III und Singold Großaitingen IV steigen in die Gauliga auf. Die SG Schwabegg IV steigt in die B-Klasse ab. Der zweite etatmäßige Absteiger ZSG Großaitingen bleibt aufgrund des Oberottmarshauser Bezirksliga-Aufstiegs in der A-Klasse.

B-Klasse Die beiden Meister Auerhahn Reinhartshausen VI und ZSG I Langerringen steigen in die A-Klasse auf. Die Mannschaften SV Gemütlichkeit Walkertshofen II und Schlossbergschützen Scherstetten III steigen in die C-Klasse ab.

C-Klasse Der Meister Hubertus Siegertshofen und der Vizemeister Singold Großaitingen VI steigen in die B-Klasse auf. Eventuell rückt auch noch der Tabellendritte SG Mittelstetten II in die B-Klasse nach. Diese Entscheidung fällt erst bei der Ligeneinteilung für die Saison 2019/2020.

Luftpistolen-Rundenwettkampf

Gauoberliga Die Brunnenschützen Königsbrunn steigen als Gausieger in die Bezirksliga auf. Der dadurch frei werdende Platz in der Gauoberliga geht an die eigentlich abgestiegene Mannschaft Edelweiß Bobingen. Die Tell-Schützen Tronetshofen/Willmatshofen steigen in die Gauliga ab.

Gauliga Der Meister Brunnenschützen Königsbrunn II steigt in die Gauoberliga auf. Die Mannschaften Singold Großaitingen III, Hubertus Langenneufnach II und Schlossbergschützen Scherstetten II steigen in die A-Klasse ab,

A-Klasse Die beiden Meister Singold Großaitingen IV und ZSG Großaitingen II steigen in die Gauliga auf.

