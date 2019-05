15.05.2019

Platz fünf mit deutschem Team

Lucie Mährle aus Königsbrunn bei der EM

Die Königsbrunnerin Lucie Mährle belegte mit dem deutschen U-17-Team Platz fünf bei der Europameisterschaft im Squash im niederländischen Eindhoven.

Neben Lucie Mährle spielten für Deutschland Jan Wipperfürth (1. Mönchengladbacher SRC), Dennis Igelbrink (SC Hasbergen), Florian Stöger (Squash-Insel Taufkirchen) und Anna Karina Moreno Kopp (1. Squash Club Dresden).

20 Teams spielten in vier Fünfergruppen. Ziel des Bundestrainers war es, den zweiten Platz zu holen, was das Erreichen des Viertelfinales bedeuten würde. Gegen die schwachen Griechen gab es einen lockeren 3:0- Sieg für das Team. Lucie Mährle gewann ihr Spiel 3:0. Gegen Spanien gab es eine 1:2-Niederlage. Entscheidenden Charakter hatten die Matches gegen Irland und Polen. Gegen Irland gewann man das wichtige Spiel mit 2:1. Lucie Mährle verlor deutlich gegen die Irin Hannah McGugen. Sie konnte nur in den ersten beiden Sätzen das Spiel ausgeglichen gestalten. Gegen Polen musste auch ein Sieg her, um den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen. Dies gelang mit einem 2:1-Sieg. Hier gewann Lucie Mährle ihr Spiel souverän mit 3:0 Sätzen gegen Julia Patalog.

Im Viertelfinale wartete Frankreich. Lucie Mährle verlor ihr Match nach gutem Spiel gegen Mahe Asensi mit 2:3 in einem sehr engen Match. Da die beiden Jungs ebenfalls verloren, stand die 0:3-Niederlage fest. Deutschland spielte damit um die Plätze fünf bis acht.

Souveräner Sieg im letzten Spiel

Gegen Ungarn wurde die Königsbrunnerin Lucie Mährle geschont und kam nicht zum Einsatz. Das Team machte es jedoch gut und gewann dieses Spiel mit 2:1. Im letzten Spiel gegen die Schweiz hatte Lucie Mährle gegen Stella Kaufmann keinerlei Probleme und gewann locker mit 3:0. Da die beiden Jungs auch gewannen, wurde es am Ende ein ungefährdeter 3:0-Sieg und ein guter fünfter Platz von insgesamt 20 Teams. (SZ)

Themen Folgen