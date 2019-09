11:05 Uhr

Schwabmünchen liefert vor dem Tor ab

In einer schwachen Partie gelang Schwabmünchen nach vielen Jahren wieder ein Sieg gegen Pullach. Dabei glänzte der TSV nur im Abschluss

Von Christian Kruppe

Es gibt Fußballweisheiten, die sind abgedroschen, stimmen aber immer wieder. Bestätigt hat dies die Bayernligapartie in Schwabmünchen.

Die Gastgeber hätten sich über einen Pausenrückstand nicht beschweren dürfen, denn Pullach vergab eine handvoll dicker Chancen, doch zur Hälfte führte Schwabmünchen mit 1:0 – frei nach dem Motto „Wenn du hinten drin stehst, machst du die Dinger nicht, wenn du vorne bist, machst du sie schon.“ In der zerfahrenen ersten Hälfte hatte Schwabmünchen keine wirklich nennenswerte Torgelegenheit, zu oft waren die Abspiele ungenau oder der Empfänger im Abseits. Pullach agierte auch nicht viel besser, kam aber zu Möglichkeiten, weil die Schwabmünchner Defensive die gewohnte Sattelfestigkeit nicht lieferte. Einzig Torhüter Stefan Brunner zeigte Normalform und verhinderte mit einigen Glanztaten die Gästeführung. Was Konsequenz ist, zeigten die Schwabmünchner just ein paar Sekunden nachdem die gute Schiedsrichterin Annette Hanf die Nachspielzeit der ersten Hälfte verkündete. Über Serhat Örnek kam der Ball zu Schwabmünchens Torjäger vom Dienst, Thomas Rudolph, der von der Strafraumkante aus einnetzte. So genügte den Hausherren eigentlich nur eine gute Szene, um mit einer Führung in die Pause zu gehen.

In Halbzeit zwei lief der Ball besser

Nach dem Seitenwechsel sorgten die Schwabmünchner dafür, dass das Ergebnis auf der Anzeigetafel auch dem Spielverlauf entsprach. Der Ball lief besser und der eingewechselte Turgay Karvar sorgte für mehr Wirbel im Spiel nach vorn. Karvar war es auch, der Örnek mustergültig das 2:0 auflegte.

Nur wenige Minuten später schloss Thomas Rudolph den dritten guten Schwabmünchner Angriff zum 3:0 ab und schob sich so mit zwölf Treffern an die Spitze der Torjägerliste.

Trotz des deutlichen Rückstands gaben die Pullacher nicht auf und blieben nicht ungefährlich. Selbst zu zehnt – Gilbert Diep sah nach einer Tätlichkeit Rot – blieben die Gäste gefährlich. Vor allem, weil die Schwabmünchner sich ob Führung und Überzahl ein wenig zu sicher fühlten. Dies nutzten die Gäste zum 1:3-Anschlusstreffer aus.

Der wiederum beendete die beginnende Schwabmünchner Lethargie. Schwabmünchen war wieder konsequenter. Zumindest im Spiel gegen den Ball. Beim Abschluss lief trotz einiger hochkarätiger Kontermöglichkeiten nicht mehr viel zusammen.

So gelang am Ende ein nicht unverdienter Sieg, weil Schwabmünchen im Gegensatz zu Pullach die Tore machte.

Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo war nach der Partie nur mit dem Ergebnis zufrieden. „Wir haben heute nicht gut gespielt“, so sein Urteil.

TSV Schwabmünchen Brunner, T. Uhde, Talla (88. Schlosser), Kusterer, Hannappel, Örnek (82. Müller), M. Uhde, Rudolph, Barakzaie (46. Karvar), Kümmerle, d’Almeida.

SV Pullach Krasnic, Kammergruber (78. Hamberger), Gaigl (67. Traub), Brändle, Benede, Penic, Altug (57. El Sayed), Saibou, Zander, Sütlü, Diep.

Tore 1:0 Rudolph (45.+1), 2:0 Örnek (51.), 3:0 Rudolph (59.), 3:1 El Sayed (75.).

Rote Karte Diep (67./SV Pullach/Tätlichkeit) Schiedsrichter Annette Hanf (Meinhardswinden).

Zuschauer 278.

