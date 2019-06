vor 41 Min.

Schwabmünchen überzeugt bei Tests

Der Bayernligist zeigt bei den Vorbereitungsspielen eine ansprechende Leistung. Warum bei einer Begegnung nur eine Halbzeit gespielt wurde.

Von Christian Kruppe

Mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck saß Paolo Maiolo, Trainer des Fußball-Bayernligisten TSV Schwabmünchen, nach der Partie gegen den SV Egg/Günz vor der Umkleidekabine. Mit 5:1 hat sein Team gerade eben den gut aufgetretenen Landesligisten besiegt.

Dabei zeigten die Schwabmünchner gute Ansätze, waren über weite Strecken das dominante Team. Die Gäste hatten nur vor der Pause eine Phase, in der sie den Gastgebern das Leben schwer machen konnten. Aus diesen Minuten resultierte auch das zwischenzeitliche 1:2, nachdem zuvor Thomas Rudolph einen Freistoß schön direkt verwandelte und Serhat Örnek eine feine Vorarbeit von Tim Uhde zum 2:0 verwerten konnte.

Nach dem Seitenwechsel brauchte der Bayernligist ein wenig, um wieder in Tritt zu kommen, was nach sechs Spielerwechseln keine Überraschung war. Dann aber stellten David Juric, Nico Gröb und Jeton Abazi mit weiteren drei Toren das am Ende standesgemäße Ergebnis her.

Gewitter sorgte für Abbruch

Am Samstag stand eigentlich ein weiteres Testspiel an, doch gegen den Landesligisten Kaufbeuren war, bedingt durch ein Gewitter, zur Pause Schluss. Da durfte die „junge Garde“ ran. Die verkaufte sich teuer und führte vor der Pause durch Tore von Nikola Aracic, Jeton Abazi und Rainer d‘Almeida mit 3:0.

Die junge Truppe des TSV Schwabmünchen zeigt sich bisher gut in Form und wirkt vor allem mannschaftlich schon sehr geschlossen, obwohl immer noch knapp 30 Spieler den Kader umfassen und der Konkurrenzkampf dadurch groß ist. Anfang Juli wird sichdann zeigen, wie gut das Team wirklich ist, wenn mit der Pokalpartie gegen Dachau der erste Gegner von Format wartet.

