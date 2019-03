vor 17 Min.

Siedler unterliegen nach großem Kampf

SSV Bobingen muss sich gegen Regensburg im Rennen um Platz drei geschlagen geben

Im vorletzten Spiel der Saison ging es für die Zweitliga-Kegler des SSV Bobingen darum, sich den dritten Tabellenplatz vom SC Regensburg zurückzuerobern.

Die Regensburger waren aber auch hoch motiviert. Ihr bester Kegler Kristijan Stojanovic ließ Wolfgang Bobinger mit 634:568 Holz keine Chance, und auch Marius Bäurle hatte mit 604:612 Holz das Nachsehen. Der Mittelpaarung des SSV Bobingen war nun klar, was zu tun war, um weiter im Spiel zu bleiben. Tobias Stephan (615:597 Holz) und Tagesbester Bernd Herrmann (638:582 Holz) gewannen ihre Spiele und glichen in Punkt- und Holzzahl aus. Damit war für Hochspannung in der Schlusspaarung gesorgt. Matthias Arnold und Julian Bäurle wehrten sich nach Kräften gegen die drohende Niederlage (vier Holz Rückstand nach Bahn eins, drei Holz nach Bahn zwei), aber sie mussten ihre beiden Schlussbahnen knapp abgeben (Arnold 598:616 Holz, Bäurle 582:605 Holz). Damit lautete der Endstand 6:2 Mannschaftspunkte und 3646:3605 Holz für den an diesem Tag glücklicheren SC Regensburg.

Im letzten Heimspiel der Saison geht es am Samstag um 15 Uhr gegen den ebenfalls gesicherten KC Schretzheim noch darum, den guten vierten Tabellenplatz zu behaupten.

Mit einem Auswärtssieg (5:3 Punkte und 3248:3183 Holz) beim SKC Bächingen I brachte sich die zweite Mannschaft des SSV endgültig aus der drohenden Abstiegsgefahr. Beste SSV-Spieler: Hans Peter Gay und Christian Zink (je 570 Holz).

Die letzte Chance, den Abstieg doch noch zu vermeiden, nutzte die dritte Mannschaft des SSV mit 7:1 Punkten und 3178:2707 Holz gegen Kissing-Mering I. Stärkster SSV-Spieler war dabei Peter Voss mit 574 Holz. (SZ)

Themen Folgen