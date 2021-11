Vier Titel gehen nach Königsbrunn

Der Nachwuchs des KSC ist bei der deutschen Einzelmeisterschaft erfolgreich

Bei der deutschen Squash-Einzelmeisterschaft in Dresden traten Johannes und Jasmina Mahl, Robin Thornton, Linda Boros und Lucie Mährle an. Begleitet wurden sie von Trainer John Thornton. Es trafen insgesamt 85 squashbegeisterte Jugendliche aus ganz Deutschland in Dresden ein.

Robin Thornton schaffte es bis ins Finale. Dort wartete Emil Mühsam aus Hamburg. Thornton gewann verdient mit 3:0 und sicherte sich damit den ersten Meistertitel der U11. Erfolgreich war auch Johannes Mahl. Das Spiel um Platz drei verlor er allerdings und erreichte somit den vierten Platz der Klasse Jungen U11. Jasmina Mahl aus der Altersklasse Mädchen U11 startete in die Finalrunde gegen Emilia Hartmann aus Duisburg, gewann das Finale souverän mit 3:0 und konnte ihren Titel Deutsche Meisterin U11 verteidigen.

Lucie Mährle schaffte es ebenfalls ins Finale. Die KSC-Fans erlebten ein nervenzerreißendes Duell zwischen Mährle und Anna-Karina Moreno Kopp aus Dresden, das die Königsbrunnerin schließlich mit 3:1 für sich entschied. Sie konnte ihren Titel Deutsche Meisterin U19 ebenfalls verteidigen und ihre Zeit als Jugendspielerin mit einem krönenden Abschluss beenden.

Linda Boros trat auch in der Altersklasse U13 an. Boros erkämpfte sich im Halbfinale einen Sieg gegen Layla Salkanovic aus Duisburg. Im Anschluss unterlag sie gegen Karolin Williger (Dresden) mit 0:3, sicherte sich damit aber einen guten zweiten Platz auf dem Siegertreppchen U13. (SZ)