Viele Medaillen für Schwabmünchen

Die Athleten schlagen sich bei den Bregenz-Open mehr als beachtlich

Mit zehn Sportlern und 19 Starts reiste die Schwabmünchner Abteilung Taekwondo/Allkampf zu den 20. Bregenz- Open. Die Veranstaltung hat den Charakter eines Worldcups. Diese Meisterschaft gilt zusätzlich auch als Qualifikation der World Kickboxing and Karate Union (WKU). Ebenso war die Global Combat Sports Organization (GCO) mit ihren Sportlern am Start.

Seit 20 Jahren gibt es den Wettbewerb, der immer größer wird. So wurde mit 1023 Starts erstmals die Tausendermarke geknackt. Insgesamt waren weit über 800 Sportler aus 120 Vereine und Schulen aus elf Nationen und drei Kontinenten am Start.

Dieses Mal waren die großen Namen der Schwabmünchner Teilnehmerriege aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen nicht mit am Start. So durften sich die jüngeren und neuen Sportler beweisen.

Die Athleten wurden von ihren Trainern optimal auf- und eingestellt. Höhepunkt war unter anderem die Klasse „Taekwondo-Style“ U13 männlich, in welcher vier Schwabmünchner Taekwondoka antraten und ein Ausrufezeichen setzten: Sie verbuchten die ersten vier Plätze für sich. Auch die Waffenform von Sevval Dere mit ihren Sai-Gabeln war ein Hingucker. Oder die Klasse Leicht Kontakt, in welcher Annika Starzinsky kämpfte. Unglaublich, was sie alles aus ihrem Repertoire bot, auch wenn es dieses Mal nicht für einen Podestplatz reichte. In einem Gegnerfeld von elf Sportlerinnen ist das auch zu verschmerzen.

Thomas Heiß war wieder mit am Start und zeigte seinen Gegnern, wie Taekwondo auszusehen hat. Sehenswert war seine Darbietung im Grand-Champion. Er musste sich nur knapp geschlagen geben. Überrascht hatte auch die Synchronmannschaft der U13, welche erstmals mit vier Startern antrat. Nicht zu vergessen der „Teamfight“ mit Moritz Woitke und Jakub Dambek. In dieser Kategorie gilt es, möglichst vielseitig und und möglichst alle Facetten des Taekwondo darzubringen. So begannen die beiden mit einer Synchronform, aber in einander entgegengesetzte Richtungen und gingen am Ende in den Einschrittkampf und anschließend in den Bruchtest über.

Insgesamt konnten sich die Medaillenbilanz mit zehn Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen sowie ein vierter und ein fünfter Platz mehr als sehen lassen.

Die Ergebnisse bei den Bregenz-Open:

1. Plätze: Cornelia Hauth (SC +18), Melisa Altuntas (TS U15f), Sevval Dere (TS U18f und TJW U18), Alisa Knabe (TS U13f), Moritz Woitke (TS U13m), Thomas Heiß (TS +35m) sowie Green Dragon´s 1 mit Melisa Altuntas, Michael Wlassow, Jakub Dambek und Moritz Woitke (SY U13), Green Dragon´s 2 mit Annika Starzinsky und Sevval Dere (TF-SY Paar) und Green Dragon´s 3 mit Jakub Dambek und Moritz Woitke (TF U13).

2. Plätze: Annika Starzinsky (TS U18f), Jakub Dambek (TS U13m), Cornelia Hauth (HS +18f) und Thomas Heiß (GCF-m).

3. Plätze: Michael Wlassow (TS U13m) und Thomas Heiß (HS +35m und HS +45m).

4. Platz: Walid Bakir Agha (TS U13m).

5. Platz: Annika Starzinsky (LC U18f+60kg).