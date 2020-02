21.02.2020

Wichtiges Spiel im Abstiegskampf

Der BHC Königsbrunn empfängt am Samstag die HSG Lauingen-Wittislingen

Ein wichtiges Spiel im Kampf um den Klassenerhalt steht für die Handballer des BHC Königsbrunn an: Am Samstag geht es um 18 Uhr gegen den Tabellensechsten HSG Lauingen-Wittislingen. Davor spielt die Zweite Mannschaft (16 Uhr) gegen Lauingen-Wittislingen 3 und die weibliche C-Jugend um 14 Uhr gegen den TV Waltenhofen. Das Nachholspiel ist das einzige Bezirksoberliga-Spiel am Wochenende.

Die HSG um das Dreier-Trainergespann Joekel/Denk/Sandtner hat in der Vorrunde überzeugt und gezeigt, dass sich jahrelange gemeinsame Arbeit auszahlt. Ein eingespieltes Team ist die Spielgemeinschaft aus dem Dillinger Landkreis. Durch einige Verletzungen und beruflich bedingte Abwesenheiten einiger Leistungsträger ist das Jahr 2020 noch nicht so richtig angelaufen. Doch die Truppe ist immer sehr kampf- und willensstark. Nicht zu vergessen ist dabei Christian Kinzler, der ein sehr variabler Spielertyp ist. Er kann verschiedene Positionen ausfüllen und spielte nicht nur in den letzten Partien stark auf.

Beim BHC konnte durch den Sieg gegen den TSV Niederraunau etwas Frust aus den letzten Wochen abgelegt werden. Die Mannschaft arbeitet im Training sehr gut und jeder hat verstanden, um was es geht. Mit Patrick Böhm (Knieverletzung), Lukas Alber und Bene Eitzenberger (privat verhindert) fehlen drei Spieler, doch der große Kader sollte dies auffangen. Erfreulich ist, dass Mario Tschierse wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen konnte und wahrscheinlich am Samstag mitwirken kann.

Die Heimsieben will alles daran setzen, die Punkte in der Brunnenstadt zu behalten und so Revanche für die Auftaktniederlage in Lauingen nehmen. Jeder Fan der im BHC-Outfit (Trikot, Pulli etc.) erscheint, erhält einen Krapfen oder ein Kaltgetränk gratis. (SZ)

