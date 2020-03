04.03.2020

Zweimal Meister

Hubert Berger aus Graben räumt bei den deutschen Tielkämpfen ab

Ganz hat es nicht zum Triple gereicht, aber immerhin zu den deutschen Senioren-Titeln Nummer sieben und acht: Die Bilanz des 65-jährigen Hubert Berger vom TSV Schwabmünchen kann sich sehen lassen. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik-Senioren in Erfurt setzte sich der Favorit in der Altersklasse M65 im Kugelstoßen mit 12,23 Metern vor Willi Mandt aus Bedburg (11,90 Meter) und den restlichen Konkurrenten durch.

Zum Auftakt der Wettbewerbe hatte sich Berger bereits den Titel im Hammerwerfen mit der neuen Bestleistung von 46,11 Metern gesichert. Vizemeister Jürgen Sachse aus Erfurt (40,65 Meter) lag fünfeinhalb Meter hinter Berger.

So weit wie seit Jahren nicht mehr

Der freute sich: „So weit habe ich seit 30 Jahren nicht mehr geworfen.“ Ausgerechnet in seiner Paradedisziplin, dem Diskuswerfen, musste sich Hubert Berger (Bestleistung als Aktiver: 58,36 Meter) geschlagen geben. Der Mann aus Graben kam auf 45,53 Meter und dem Vizemeister fehlten am Ende vier Zentimer zum Sieg, den sich Detlef Schwarz vom VfV Berlin-Spandau mit 45,57 Meter holte.

„Der Berliner war erstmals bei der Meisterschaft dabei und mich freut es für ihn,“ sagt Hubert Berger. Ihm ging es in Erfurt nicht allein um Meisterehren. Dazu der zweifache Titelträger: „Ich verbinde meine wenigen Wettkämpfe auch immer mit einer Städtereise und habe eine schöne Stadt kennengelernt.“

Hofner auf Platz acht

Ebenfalls in Erfurt am Start war der Bobinger Reinhard Hofner. In der Altersklasse M60 wurde er Achter über die 400 Meter in persönlicher Jahresbestzeit von 68,06 Sekunden. Dazu kam Rang 14 über die 200 Meter in 30,28 Sekunden. (ref)

