EHC Königsbrunn gewinnt Spitzenspiel

Mit 3:0 gewinnt der EHC Königsbrunn sein Auswärtsspiel gegen „Die Löwen“ des EHC Waldkraiburg und absolviert ein weiteres Wochenende ohne Punktverlust. Dank einer überzeugenden Defensivleistung gingen die Brunnenstädter nach 60 Spielminuten als verdienter Sieger vom Eis.

Beide Teams hatten mit Ausfällen zu kämpfen, Waldkraiburg konnte aber mit Müh und Not drei komplette Reihen aufbieten. Der EHC war mit 14 Feldspielern angereist und musste in der Defensive rotieren. Im Tor stand wie schon am Freitag Routinier Stefan Vajs.

Königsbrunn zieht nach Punkten mit dem Gegner gleich

Den besseren Start erwischten die Königsbrunner Gäste, die in der siebten Spielminute brachte Tim Bullnheimer den EHC in Führung. Fortan war die Partie ausgeglichen und der EHC hatte die Kontrolle. Trotz einiger Chancen fielen keine Tore. Erst gegen Ende des dritten Durchgangs war der EHC durch Marco Sternheimer erfolgreich. War Sternheimer am ersten Tor durch Bullnheimer beteiligt, war eben dieser nun an Sternheimers Treffer beteiligt. Kurz vor Schluss spielte Waldkraiburg anstelle eines Torwarts mit einem weiteren Feldspieler. Mika Reuter nutzte das nach einer Pukeroberung seines Teams zum 3:0-Endstand.

Der EHC Königsbrunn hatte deutlich mehr vom Spiel und blieb bis zum Abpfiff konzentriert. Der Sieg war hart erarbeitet und hochverdient, Königsbrunns Coach Bobby Linke fand viele warme Worte für seine Mannschaft: „Wir wussten heute, dass es in dem Spiel um die Vorentscheidung um Platz zwei geht. Bei einer Niederlage wären wir zu weit weg gewesen. Die Jungs waren heute alle mental auf der Höhe, haben von der ersten Sekunde an gefightet und hart gespielt. Sie sind lange Wege gelaufen, es war eine sehr intensive Partie. Ich bin heute sehr stolz auf alle, es war eine sehr gute Leistung der gesamten Mannschaft. Wir haben das super verteidigt und uns mit drei Punkten belohnt. Das war schon mal ein Vorgeschmack auf die Play-offs, aber die Jungs haben allen Widrigkeiten getrotzt. Das Team hat nur sehr wenig Fehler gemacht, darauf wird es auch in den nächsten Spielen ankommen. Es werden dann auch wieder einige in die Mannschaft zurückkehren, momentan sind wir zu oft unterbesetzt.“ Durch den Erfolg zieht der EHC nach Punkten mit dem zweitplatzierten EHC Waldkraiburg gleich. (AZ)

Tore: 0:1 Bullnheimer (Sternheimer. Reuter) (7.), 0:2 Sternheimer (Bullnheimer, Szegedin) (37.), 0:3 Reuter (Prokopovics, Kinzel) (59. Empty Net Goal) - Strafminuten: EHC Waldkraiburg 8, EHC Königsbrunn 8 - Zuschauer: 622