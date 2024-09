Flutlicht und Platzverweis: Kleinaitingen erkämpft sich Punkt gegen Kissing

Das wegen Starkregen am dritten Spieltag abgebrochene Spiel des FC Kleinaitingen gegen den Kissinger SC wurde nun unter Flutlicht auf dem Nebenplatz nachgeholt. Die Gäste aus Kissing dominierten in der ersten Halbzeit und gingen durch einen gut herausgespielten Treffer von Lukas Schulz verdient in Führung. Danach vergaben sie allerdings noch drei große Chancen und verpassten somit eine sichere Halbzeitführung. Doch auch die Kleinaitinger beklagten zwei vergebene Chancen von Ben Klemenz, der einmal vor dem Gegentreffer und dann nochmal kurz vor dem Pausenpfiff vor dem Gästetorwart Stanislaw Laukart vergab.

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis