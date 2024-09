Schafft Kleinaitingen die Sechs-Punkte-Woche

Für den ASV Hiltenfingen und den FC Kleinaitingen geht es am neunten Spieltag der Kreisliga Augsburg darum, wieder in die Erfolgsspur zu kommen und zu punkten. Die Hiltenfinger haben die letzten drei Spiele verloren und davor dreimal Unentschieden gespielt. Ihr bisher einziger Sieg stammt vom Eröffnungsspiel gegen den SV Schwabegg und der fiel mit 1:0 denkbar knapp aus. Da warten die Fans auf einen Heimsieg am Samstag gegen den punktgleichen Tabellennachbarn TSV Welden. Beide haben sechs Punkte und die gleiche Bilanz mit einem Sieg, drei Unentschieden und drei Niederlagen. Die Weldener kommen aber mit einem Unentschieden und einem Sieg aus den letzten beiden Spielen ins Wertachstadion. In den Kellerduellen spielten sie bei der SpVgg Auerbach-Streitheim 1:1 und siegten gegen die SpVgg Westheim am heimischen Theklaberg mit 1:0. Der ASV Hiltenfingen wurde mit 14 Gegentoren in drei Spielen bei den oben in der Tabelle stehenden SV Hammerschmiede, dem Kissinger SC und dem TSV Merching arg gerupft. Dennoch sollte das Team der Trainer Christian Geib und Alexander Böhm in der Lage sein, den zweiten Heimsieg einzufahren.

