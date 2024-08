Schwabeggs Treffer kommt zu spät

Der Aufsteiger SV Schwabegg steht nach zwei Spielen noch mit leeren Händen da und der FC Kleinaitingen verliert sein erstes Saisonspiel in Pfersee. Der Kissinger SC zeigte mit dem 2:1 über den TSV Zusmarshausen, dass er oben mitmischen will und der TSV Merching überzeugt mit einem klaren 4:0 über den SV Ottmarshausen. Nichts anbrennen ließ der Favorit SpVgg Langerringen in seinem ersten Heimspiel gegen Westheim.

SV Schwabegg – TSV Diedorf 1:2 (0:0) – Der Aufsteiger hatte sich viel vorgenommen, doch am Ende jubelten die Gäste aus Diedorf. In der ersten Hälfte hatten die Platzherren ein leichtes Chancen-Plus. Die beste vergab Benedikt Rehm, der an der Fußabwehr des Gästetorwarts Tobias Rüger scheiterte. Aber auch der Schwabegger Schlussmann David Mcfaul musste einen gefährlichen Schuss von Tobias Schneider entschärfen. Nach der Pause erhöhte Schwabegg den Druck und holte mehrere Ecken und Freistöße heraus. Doch wie aus dem Nichts fiel dann in der 63. Minute das 0:1 durch Tobias Schneider, der beinahe ungehindert durch die Abwehr lief und flach ins Tor schoss. Schwabegg bemühte sich um den Ausgleich, konnte aber auch eine Überzahl nicht zum Ausgleich nutzen. Diedorfs Kapitän Tobias Janetschek musste nach grobem Foul für zehn Minuten raus. Als die Gäste wieder komplett waren, schien Maximilian Mayer mit dem 0:2 in der 90. Minute alles klar gemacht zu haben. Doch nun kamen die Schwabegger noch einmal zurück. Benedikt Rehm stocherte den Ball zum 1:2 über die Linie und Jakob Ressel vergab die letzte Chance. - Tore 0:1 Tobias Schneider (63.), 0:2 Maximilian Mayer (90.), 1:2 Benedikt Rehm (90.+2) – Zeitstrafe Tobias Janetschek (Diedorf/76.) - Zuschauer 100 – Schiedsrichter Emmeran Schöller.

TSV Pfersee – FC Kleinaitingen 3:1 (2:0) – Torjäger Jonathan Bommas sorgte mit zwei Treffern für die sichere Halbzeitführung der Platzherren. Nach dem Anschlusstreffer durch Felix Idel kam nochmal Hoffnung auf, doch Maximilian Ebert machte schon fünf Minuten später mit dem 3:1 den Sack zu. – Tore 1:0 und 2:0 Jonathan Bommas (28. und 39.), 2:1 Felix Idel (54.), 3:1 Maximilian Ebert (59.) – Zuschauer 60 – Schiedsrichter Stefan Tarnick.

SpVgg Langerringen – SpVgg Westheim 6:1 (2:1) – Die Partie begann furios. Ömer Öztürk traf in der ersten Minute zum 1:0, doch die Westheimer glichen sofort aus. Nach fünf Minuten hielt Gästekeeper Daniele Miccoli einen Elfmeter, doch dann häuften sich die Chancen für Langerringen. Lukas Müller erzielte das 2:1 und nach einem von Fabian Köbler verwandelten Elfmeter ging es mit 3:1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit setzte sich die Überlegenheit des Bezirksligaabsteigers deutlich durch und die Tore fielen wie die reifen Früchte zum Endstand von 6:1. – Tore 1:0 Ömer Öztürk (1.), 1:1 Enzo Laucello (2.), 2:1 Lukas Müller (22.), 3:1 Fabian Köbler (38./Elfmeter), 4:1 Lukas Müller (70.), 5:1 und 6:1 Yannick Keiß (72. und 75.) - Schiedsrichter Jürgen Gabel