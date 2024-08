Der Sprung an die Spitze winkt

Für den TSV Schwabmünchen gilt es am Donnerstagabend den Schwung der Samstagspartie gegen Illertissen mit zu nehmen. Mit dem beim 3:1-Erfolg gewonnenen Selbstvertrauen gilt es nun, in Ehekirchen (Donnerstag, 18 Uhr) aus dem Sieg eine Serie zu machen. Das Spiel vergangene Woche musste nach 56 Minuten beim Stand von 1:1 abgebrochen werden. Schwabmünchen spielte dabei eine gute erste Hälfte und lag verdient durch einen Treffer von Philip Gmell mit 1:0 in Front. Doch nach dem Seitenwechsel wurden die Gastgeber stärker und kamen nach einer Ecke zum Ausgleich.

Für Schwabmünchen gilt es nun, das Wissen aus der abgerochenen Partie zu nutzen und sich auf die Gegebenheiten in Ehekirchen einzustellen. Das gilt vor allem für den engen Platz und dessen Zustand. Davon kann wohl vor allem Tim Heckmeier ein Lied singen, denn der Platz hat kurz vor der Pause einen Treffer des Schwabmünchner Außenbahnspielers verhindert, da der Ball kurz vor Heckmeier durch ein Loch aufsprang und so nicht mehr zu verwerten war. Zudem gilt es auf dem engen Geläuf eine ordentliche Zweikampfquote zu erreichen.

Auch Schwabmünchens Gegner gewann am Wochenende

Wie auch Schwabmünchen konnten der FC Ehekirchen am Wochenende mit einem Sieg Selbstvertrauen tanken. Mit 2:0 konnte Durach bezwungen werden. Ein besonderes Augenmerk sollten die Schwarz-Weißen auf Christoph Hollinger legen, der nicht nur Stürmer und Torjäger beim FCE ist, sondern auch seit dem vierten Spieltag die Rolle des spielenden Trainers zusammen mit Daniel Biermann übernommen hat. Im Tor der Oberbayern steht mit Korbinian Neumaier ein in der Region nicht unbekannter Spieler, vergangene Spielzeit stand er beim Bezirksligisten Türkgücü Königsbrunn im Kasten.

Mit einem Erfolg in Ehekirchen könnte der TSV Schwabmünchen an die Tabellenspitze der Landesliga springen. Ein Umstand, der die Lage bei den Schwarz-Weißen weiter beruhigen könnten, nachdem es doch zuletzt ein wenig rumorte. Dazu ist mindestens die Leistung vom Samstag notwendig. Da hat das Team bewiesen, was in ihm steckt.