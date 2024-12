Schwabmünchen lädt zum Budenzauber

Futsal - die „moderne“ Version des Hallenfußballs verfestigt sich immer mehr in der Winterzeit - durchaus zum Leidwesen der Fußballer und Fans, die den Kick mit der Bande weiter vermissen. Da kommen die Hallenturniere des TSV Schwabmünchen gerade recht. Denn da wird mit Rundumbande gespielt. Heute Abend gehen ab 17 Uhr die Herrenteams an den Start. Mit dabei sind viele Teams aus der Umgebung. „Wir haben ein spannendes Teilnehmerfeld“, ist sich Armin Seyrer vom TSV sicher. Neben den Gastgebern sind mit Klosterlechfeld, Schwabegg, Langerringen, Hiltenfingen, Mering, Kirchheim und dem FC Königsbrunn Teams am Start, die für guten Hallenfußball stehen. Gespielt wird in zwei Gruppen, danach folgt die Finalrunde. Die Spielzeit beträgt zehn Minuten.

Am 2. Januar startet die „Menkinger Hallenwoche“ für die Nachwuchsteams. Auch hier wird mit Bande gespielt. „Gut 85 Teams gehen von Donnerstag bis Sonntag an den Start“, so Armin Seyrer. Gespielt werden jeden Tag zwei Turniere, der Beginn ist immer um 9 und um 14 Uhr. Auch rund um die Turniere ist mit einem „Speed Shooting“- Wettbewerb und einer Tombola einiges geboten.

Der Spielplan

Donnerstag (02.01.2025) 9 - 14 Uhr D2-Junioren / 14 -19 Uhr D3-Junioren

Freitag (03.01.2025) 9 - 14 Uhr D1-Junioren / 14 - 19 Uhr E2-Junioren

Samstag (04.01.2025) 9 - 14 Uhr E1-Junioren stark / 14 - 19 Uhr E2-Junioren

Sonntag (05.01.2025) 9 -14 Uhr F1-Junioren / 14 - 19 Uhr F2-Junioren

Montag (06.01.2025) 9 - 14 Uhr G1-Junioren / 14 - 19 Uhr E1-Junioren