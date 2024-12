Schwabmünchen macht einen Schritt in Richtung Tabellenspitze

Am vergangenen Samstagabend empfing die Mannschaft von Trainer Christian Boppel Friedbergs Zweite. Nach der Niederlage in Niederraunau musste nun für die Schwabmünchner ein Sieg her, um weiter im Rennen um die Tabellenspitze mithalten zu können. Durch eine hart umkämpfte Partie konnte sich die Heimmannschaft aus Schwabmünchen mit einem klaren 30:24-Sieg dieses Ziel erfüllen.

Auf Grunde von Verletzungen bei Sebastian Schüller und Noah Kell änderte sich die Startsieben ein wenig und so konnte Simon Ritschel erstmals für die Gelb-Blauen sein Können unter Beweis stellen. Die Partie startet mit hohem Tempo, was das Team, angeführt von Kapitän Leo Reichenberger, nutzte, um nach den ersten 15 Minuten mit einem Spielstand von 10:6 in Führung zu gehen. Jedoch konnte die junge Mannschaft aus Friedberg nach ihrer ersten Auszeit sich bis zur Pause auf ein Unentschieden zurückkämpfen, was vor allem der schlechten Chancenverwertung der Schwabmünchner und der starken Torwartleistung des Freidberger Keepers zugrunde lag. So ging es mit einem 14:14 in die Pause.

Schwabmünchens Abwehr steht im zweiten Durchgang besser.

In der zweiten Hälfte stand die Abwehr der Mannschaft in Gelb-Blauen Dress nun kompakter als zuvor. Durch vieleBallgewinne gelang den Schwabmünchnern zwischen Minute 34 und 42 ein Fünf-Tore-Lauf, wodurch die Menkinger sich, wie schon in der ersten Hälfte, deutlich mit einem Spielstand von 21:16 absetzen konnten. Diesmal aber ließ das Team von Trainer Boppel kein Comeback der Friedberger zu und konntediesen Abstand beibehalten.

Die letzten zehn Minuten konnten Daniel Labermeier und Dominik Schikor noch wichtige Treffer für ihre Mannschaft erzielen. Manuel Reinsch beendete das Spiel mit einem Treffer vom Siebenmeterstrich, von welchem die Schwabmünchner bis dahin eine schlechte Ausbeute hatten.Damit gewinnen die 1. Herren das Spiel mit 6 Toren Abstand. (nifra)

TSV Schwabmünchen: Frank Hübenthal, Benedikt Matthesius (beide Tor), Daniel Labermeier (4), Felix Hänsel (2), Paul Wölke (1), Dominik Schikor (2), Manuel Reinsch (2), Linus Schmid (3), Timo Strehle (5), Simon Ritschel (5), Leo Reichenberger (4), Leo Scholz (2)