Königsbrunner Handballer verlieren

Der BHC Königsbrunn hat auch das zweite Spiel des Jahres Auswärts gegen den TSV Göggingen verloren. Mit einem Endstand von 41:27 spiegelt das Ergebnis jedoch nicht die tatsächlichen Leistungen beider Teams wider. Leider gab es trotz eines engagierten Auftretens der Königsbrunner am Ende keine Überraschung.

Das Spiel begann zunächst sehr ausgeglichen in der sich keiner so richtig absetzen konnte. Beide Mannschaften starteten mit hoher Intensität und zeigten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive harte Arbeit. Eine stabile Abwehrarbeit auf beiden Seiten entwickelte sich ein sehr ansehnliches und temporeiches Spiel. Doch Mitte der ersten Halbzeit kam es zu einem Bruch im Spiel des BHC. Die starke Abwehr der Gastgeber setzte die Brunnenstädter zunehmend unter Druck, wodurch sich immer wieder empfindliche Fehler einschlichen. Besonders im Umschaltspiel zeigte Göggingen dann seine Klasse und bestrafte die Fehler mit schnell vorgetragenen Gegenstößen. So wuchs der Rückstand zur Halbzeit bis auf fünf Tore an.

Königsbrunn kann das Spiel nicht mehr drehen

Auch in der zweiten Halbzeit konnte der BHC das Spiel nicht mehr drehen. Technische Fehler und eine schwache Chancenverwertung machten es den Göggingern leicht, ihre Führung weiter auszubauen. Viele Abpraller und sogenannte „zweite Bälle“ landeten beim Gegner. Zwar gab die Mannschaft nie auf und kämpfte bis zum Schluss, doch der Rückstand war zu groß, um das Spiel noch einmal spannend zu machen.

Dieser Gegner kam zur denkbar ungünstigsten Zeit. Nach den letzten Niederlagen hätte das Team dringend ein Erfolgserlebnis gebraucht, um Selbstvertrauen zu tanken. Doch nun gilt es, die Köpfe nicht hängen zu lassen und sich auf das nächste Spiel zu fokussieren. Im bevorstehenden Derby ist wird man wieder alles reinhauen und die Mannschaft wird alles daransetzen, wieder Punkte mitzunehmen. (AZ)

BHC Königsbrunn: Pyrkosch, Geier (beide Tor), Böhm(1), Foidl (1), Riedl, Wineck (3), Dornmair (2), Raab, Herzog; P (2), Steinbrecher (9), Huber (6), Herzog; M (1), Mörchen (2)