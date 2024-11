Schwabmünchens Handballerinnen vor dem nächsten Kellerduell

Im Jahr 2024 stehen für die Damen von Trainergespann Mario Stadlmair und Stephan Volmering nur noch zwei Spiele an. Am Wochenende geht es für die Schwabmünchnerinnen zum HC Erlangen und am letzten Novemberwochenende steht das Heimspiel gegen die SG Schozach-Bottwartal an. Tabellarisch könnten die zwei Begegnungen sich nicht unterschiedlicher gestalten.

Während der HC Erlangen gemeinsam mit den Gelb-Blauen das Tabellenschlusslicht bildet, sonnt sich Schozach Bottwartal im Tabellenoberhaus auf Platz zwei. Die Herangehensweise an beide Spiele bleibt für die Damen von der Singold jedoch dieselbe: „Kämpfen, kämpfen, kämpfen!“ lautet nach wie vor die Devise. Jedes Spiel in dieser Saison ist ein hartes und man kann sich nie einen Moment der Unaufmerksamkeit oder eine kurze Schwächephase erlauben. Beides wird sofort bestraft und darum wird keines der beiden Spiele auf die leichte Schulter genommen.

„Unter Druck setzen lassen wir uns nicht und wir wollen weiterhin Spaß haben. Wir sind ein geiles Team und wir haben das auch schon echt oft unter Beweis gestellt. Jede Einzelne gibt alles und wir behalten trotz allem die Köpfe oben.“ So appellierte Außenspielerin Damaris Rheindt am Montag an ihre Teamkameradinnen. Da einige andere Schwabmünchner Teams an diesem Sonntag spielfrei sind, hoffen die Damen auf einen gut gefüllten Fanbus, um in Erlangen ein bisschen gelb-blaues Heimatfeeling im Rücken zu haben. Los geht es um 10.30 Uhr am Festplatz, Anpfiff ist dann um 15.30 Uhr. (nifra)