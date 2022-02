Viel Pech für Roman Jocher

Mehrkämpfer stürzt bei der deutschen Meisterschaft

Viel Pech hatte der Königsbrunner Roman Jocher bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten im Mehrkampf in Leverkusen. Der 18-jährige Student, der für den SSV Ulm 46 startet, lag nach dem ersten Tag des Siebenkampfes der U20 Junioren nur einen Punkt hinter dem späteren Vizemeister Emanuel Molleker (LG Filder) und hatte alle Chancen auf den Titel.

Doch dann kam der Schock zu Beginn des zweiten Tages. „Ich bin beim Lauf über die 60 Meter Hürden gleich an der ersten Hürde hängen geblieben und gestürzt. Mit einer Rolle vorwärts konnte ich den Sturz abfangen und bin noch ins Ziel gelaufen. Da war ich dann Letzter der Wertung und habe rund 500 Punkte verloren. Das ist schon bitter,“ resümierte Jocher. Im Endklassement landete der Königsbrunner mit 4736 Punkten auf Rang neun.

Den ersten Tag hatte Jocher mit drei Bestleistungen begonnen. Die 50 Meter lief er in 7,36 Sekunden, steigerte sich im Weitsprung auf 6,84 Meter und stieß die Kugel auf 13,85 Meter. Im Hochsprung war er Bester mit 1,98 Metern. „Nur im Hochsprung habe ich meine Bestleistung um zwei Zentimeter verfehlt. Alles ist gut gelaufen“, war Roman Jocher zufrieden.

Nach dem Hürden-Drama am zweiten Tag ließ es der Königsbrunner im Stabhochsprung bei genau 4 Metern, die er im ersten Versuch übersprang, bewenden. Die abschließenden 1000 Meter lief er in 2:57,67 Minuten und neuer Bestzeit. „Diese Meisterschaft muss ich abhaken. Jetzt gilt die ganze Vorbereitung der Freiluftsaison. Da habe ich einiges vor“, so Jocher. Deutscher U20-Meister wurde Jonas Perner (LG Fichtelgebirge) mit 5311 Punkten vor Emanuel Molleker (5215).

Nur mit einem Mini-Aufgebot waren die Leichtathleten des TSV Schwabmünchen bei den bayerischen Hallen-Meisterschaften vertreten. In München sorgte die 24-jährige Irina Gorr für die beste Leistung. Über die 400 Meter belegte sie mit der Saisonbestleistung von 56,73 Sekunden den vierten Platz. Direkt hinter ihr war die Königsbrunnerin Sonja Keil (LG Augsburg), für die 58,13 Sekunden gestoppt wurden. Die 4x200-MeterStaffel der Männer des TSV Schwabmünchen belegte Rang sechs in 1:35,44 Minuten. Es liefen Markus Preißinger, Sebastian Randelzofer, Daniel Sturm und Jonas Kell. (ref)