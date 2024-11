Was wäre die Bezirksliga ohne die Routiniers?

Jetzt ist es geschafft. Während im Allgäu sämtliche Spiele ausgefallen sind und somit auch der TSV Bobingen und Türkgücü Königsbrunn bereits die Winterpause einläuten konnten, mussten die Spieler vom FC Königsbrunn und der SpVgg Lagerlechfeld nochmal ran. In beiden Stadien musste zwar erst der Schnee beiseite geschoben werden, dann war aber Fußball durchaus möglich. Wobei vor allem am Samstag in Königsbrunn die Platzverhältnisse nicht gerade einfach waren. Auch am Sonntag in Lagerlechfeld war der Platz noch schmierig, aber die Sonne hatte zumindest oberflächlich für etwas mehr Griffigkeit gesorgt.

