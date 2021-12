In der Willi-Oppenländer-Halle zeigen die aus der Fernsehsendung „Let’s Dance“ bekannten Tanzweltmeister Renata und Valentin Lusin den Teilnehmenden anspruchsvolle Tanzschritte aller Leistungsstufen.

Zum Jahresausklang veranstaltete der Tanzsportclub (TSC) Dance Gallery Königsbrunn Workshops mit den aus Hamburg angereisten Tanzweltmeistern und Eheleuten Renata und Valentin Lusin. Die Veranstaltung fand zwar in der großen Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn statt, jedoch konnten aufgrund der Corona-2G-plus-Regelung weniger Personen teilnehmen, als Interesse gehabt hätten. Die aber hatten dafür sehr viel mehr Platz als sonst üblich für die ausschweifenden Schrittfolgen, die an alle Leistungsstufen angepasst waren. Im Anschluss an die Workshops gab es noch die Möglichkeit zu Autogrammen und Fotos mit den Tanzstars. Rumba, langsamer Walzer und Cha-Cha-Cha: Schnelle Füße, heiße Hüftbewegungen und anspruchsvolle Tanzschritte mit den dazugehörigen Techniken standen in den Workshops unter dem Motto „Everybody dance now!“ auf dem Programm. Egal ob Anfängerin, Fortgeschrittener oder Leistungstänzerin, für jede und jeden der Teilnehmenden war etwas dabei. Kein Wunder, waren es doch die beiden Tanzweltmeister in Latein und Showdance Standard, die ihnen das Tanzen beibrachten oder vielmehr das schon bestehende Können verbesserten.

Erst im Oktober dieses Jahres hatten Renata und Valentin Lusin bei der Tanzweltmeisterschaft in Leipzig Gold in beiden Kategorien geholt. Kurz darauf hatten beide ihren Rücktritt aus dem Wettkamp-Tanzsport angekündigt, doch davon war in der Willi-Oppenländer-Halle wenig zu spüren.

