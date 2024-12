Kleinaitingen verliert in Eibelstadt

Im achten Saisonspiel der 3. Liga mussten die Damen des FC Kleinaitingen ohne Punkte die Heimreise antreten. Gegen die Gastgeberinnen des TSV Eibelstadt unterlag die Mannschaft mit 1:3 (18:25, 17:25, 25:21, 23:25). Damit belegen die Kleinaitingerinnen nach vier Siegen und vier Niederlagen aktuell den sechsten Tabellenplatz.

Schon vor der Partie war klar, dass Mittelblockerin Ekaterina Steber verletzungsbedingt ausfallen würde. Der Auftakt des Spiels verlief vielversprechend. Franzi Kexel brachte ihre Mannschaft mit einer starken Aufschlagsserie in Führung, und Eibelstadt sah sich früh zur Auszeit gezwungen (0:4). Doch die Gastgeberinnen fanden schnell ins Spiel und bauten durch druckvolle Aufschläge stetig ihren Vorsprung aus. Trotz einer Auszeit bei 15:20 gelang es den Kleinaitingerinnen nicht, das Blatt zu wenden. Der Satz ging mit 18:25 verloren.

Kleinaitingerinnen holen den dritten Satz

Auch im zweiten Satz dominierten die Eibelstädterinnen von Beginn an. Trotz starker Abwehr- und Annahmeaktionen von Libera Steffi Gilg und Niki Kandler sowie der Einwechslung von Luisa Nowotny beim Stand von 9:19 konnten die Kleinaitingerinnen den Rückstand nicht aufholen. Zu viele Eigenfehler führten schließlich zur 17:25-Niederlage.

Im dritten Satz startete nun die eingewechselte Diagonalangreiferin Luisa Nowotny sowie Libera Brini Buddrus. Zunächst verlief der Satz sehr ausgeglichen. Dank durchschlagkräftiger Angriffe der Außenangreiferinnen Antonia Meyer und Anni Salesch erspielte sich das Team gegen Satzende einen Vorsprung und entschied den Durchgang mit 25:21 für sich.

Kleinaitingen verliert den letzten Durchgang knapp

Im vierten Satz geriet Kleinaitingen durch starke Aufschläge der Gastgeberinnen früh in Rückstand (0:4), woraufhin Trainer Maiershofer eine Auszeit nahm. Durch gute Blockaktionen durch Nicki Mayr sowie clevere Angriffslösungen durch Luisa Nowotny kämpften sich die Kleinaitinger Damen zurück. Am Ende reichte der Kampfgeist jedoch nicht aus, und der Satz ging knapp mit 23:25 an den TSV Eibelstadt. Nach insgesamt 101 Minuten Spielzeit stand die 1:3-Niederlage fest.

Die Damen des FC Kleinaitingen haben bereits am kommenden Samstag, den 14. Dezember, um 19:00 Uhr beim Heimspiel gegen die AllgäuStrom Volleys die nächste Gelegenheit, Punkte zu sammeln. (AZ)

FC Kleinaitingen: Nicki Mayr, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Anni Salesch, Niki Kandler, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Steffi Gilg, Brini Buddrus.