Ferien auf kleinem Raum: In Stadtbergen gibt es nun Tiny Houses zum Mieten

Plus André Laube und Susanne Seibold sind vom Konzept der Tiny Houses überzeugt. Mit ihrer Ferienvermietung in Stadtbergen wollen sie das Konzept vielen Menschen näherbringen.

Wer die Dr.-Frank-Straße in Stadtbergen entlangfährt, dem sticht ein Grundstück sofort ins Auge. Seit einigen Wochen stehen dort zwei kleine Holzhäuser auf Rädern, umrahmt von einem Holzzaun. An jedes Häuschen ist eine kleine Terrasse gebaut. Davor steht – oder liegt vielmehr – jeweils eine Art großes Weinfass mit Türe.